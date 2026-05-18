Jamahl Mosley asume el banquillo de los New Orleans Pelicans

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Los New Orleans Pelicans han encontrado al arquitecto para su nuevo proyecto deportivo. En un movimiento tan sorpresivo como ambicioso, la gerencia de Luisiana ha cerrado la contratación de Jamahl Mosley como su nuevo head coach, vinculándolo a la franquicia con un sólido acuerdo por los próximos cinco años.

La salida de Mosley de Florida marca el cierre de un ciclo sumamente exitoso. Durante su estancia de un lustro al frente de los Orlando Magic, el estratega fue el principal responsable de transformar una plantilla sumida en la reconstrucción en un bloque sumamente competitivo en el Este.

Bajo su tutela, los Magic encadenaron tres clasificaciones consecutivas a la postemporada. Su capacidad para desarrollar el talento joven de la organización y establecer una identidad de juego colectiva y aguerrida lo convirtieron en uno de los técnicos mejor valorados por los analistas y ejecutivos de todo el circuito.

El reto en Luisiana: Maximizar un roster con potencial

Mosley llega a los Pelicans con la misión inmediata de dotar de consistencia y carácter a una plantilla repleta de talento que ha buscado dar el golpe definitivo en la exigente Conferencia Oeste.

La gerencia de New Orleans confía plenamente en que la filosofía de Mosley (caracterizada por la disciplina defensiva y un excelente manejo de la química de vestuario) sea la pieza faltante para canalizar el potencial del equipo y establecerlos de forma definitiva como contendientes legítimos en los playoffs.

Con un contrato a largo plazo de cinco temporadas, los Pelicans le entregan las llaves de la organización a un técnico de plenas garantías, firmando uno de los movimientos de oficina más significativos en lo que va de año en el baloncesto estadounidense.