Jalen Brunson se une a selecto grupo de MVP de las Finales

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Hay actuaciones que otorgan un campeonato, y hay otras que, además, compran un boleto directo hacia la eternidad. La exhibición de Jalen Brunson en el quinto juego de las Finales de la NBA ante los San Antonio Spurs pertenece firmemente al segundo grupo. Al comandar la victoria de los New York Knicks (94-90) para cerrar la serie 4-1, el base zurdo no solo levantó el trofeo Larry O'Brien y reclamó el MVP de las Finales, sino que desató una tormenta en los libros de récords.

Brunson finalizó el compromiso con una descomunal línea de 45 puntos, una cifra con un peso histórico monumental. Con este registro, se transformó en el cuarto jugador en todos los tiempos que logra encestar al menos 45 unidades en el partido específico que sella la conquista de un anillo de campeón.

Al repasar la selecta lista de figuras que consiguieron semejante hito en el partido definitivo de unas Finales, se dimensiona la magnitud de la proeza del base de los Knicks, al compartir mesa con tres de los competidores más feroces del deporte ráfaga:

Bob Pettit (1958 - Game 6): El ala-pívot de los St. Louis Hawks firmó una noche mítica de 50 puntos y 19 rebotes frente a los Boston Celtics de Bill Russell, asegurando el único título en la historia de esa franquicia con una victoria 110-109 el 12 de abril de 1958.

Michael Jordan (1998 - Game 6): En el legendario partido de "The Last Shot" en Salt Lake City, "Su Majestad" cargó con los Chicago Bulls anotando 45 puntos contra Utah Jazz, culminando el segundo three-peat el 14 de junio de 1998, exactamente hace 28 años.

Giannis Antetokounmpo (2021 - Game 6): "The Greek Freak" destrozó a los Phoenix Suns con una monstruosa actuación de 50 puntos, 14 rebotes y 5 tapones el 20 de julio de 2021, devolviéndole la gloria a los Milwaukee Bucks tras 50 años de espera.

Un impacto que desafía el paso del tiempo

Lo que hace aún más imponente la gesta de Brunson es que, al igual que sus tres predecesores, tuvo que absorber el peso absoluto de la ofensiva en los minutos finales, cuando el cansancio físico y la presión mental suelen achicar el aro. Con la defensa de los Spurs volcada por completo para frenar las penetraciones del All-Star neoyorquino, Brunson destiló la media distancia y la línea de castigo para sostener la corta brecha en el marcador del Madison Square Garden.

Esta selecta cofradía de anotadores en partidos de campeonato demuestra que, en más de siete décadas de existencia de la NBA, muy pocas superestrellas poseen el instinto asesino para coronarse exhibiendo su versión más dominante en ataque. A partir de hoy, el dorsal número 11 de los Knicks ya no solo representa al héroe contemporáneo de la Gran Manzana, sino al cuarto eslabón de una cadena histórica que comenzó con el dominio de Pettit en los años cincuenta y tuvo su punto más alto con la última sinfonía de Jordan en los noventa.