Jalen Brunson firma la mayor anotación en la era moderna

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Lo de Jalen Brunson ya no es solo una historia de superación; es una página dorada en los libros de la NBA. Tras liderar a los New York Knicks a romper su histórica sequía, el base norteamericano ha grabado su nombre en el olimpo de los anotadores más letales que hayan pisado una serie por el campeonato.

Brunson finalizó las Finales de 2026 promediando 32.6 puntos por partido a lo largo de la serie frente a los San Antonio Spurs. La consistencia de su ataque, castigando en la pintura, flotadoras y triples en momentos de máxima presión, no solo le valió el MVP de las Finales, sino que destronó registros que parecían intocables en la era del baloncesto moderno.

Superando a los grandes de la historia

Al promediar 32.6 unidades, Brunson superó la mítica línea de las Finales de 2022 de Stephen Curry, quien ostentaba el promedio anotador moderno más alto para un base campeón con 31.2 puntos con los Golden State Warriors.

Si analizamos la historia de la liga para la posición de Point Guard (base), la hazaña toma dimensiones colosales, situándose directamente en los libros de récords. El listón histórico de todos los tiempos sigue perteneciendo a la leyenda de Los Angeles Lakers, Jerry West, quien firmó las dos marcas más altas de la historia con unos inalcanzables 37.9 puntos por partido en las Finales de 1969 y 33.8 puntos en la serie de 1965.

Justo detrás de esas dos exhibiciones de la década de los sesenta se coloca ahora Jalen Brunson con sus 32.6 puntos en 2026, relegando al cuarto puesto al propio Jerry West, quien también promedió 31.3 puntos en las Finales de 1970. El quinteto histórico lo cierra el mencionado Stephen Curry con su exhibición de 31.2 puntos por encuentro en 2022.

Aunque Jerry West lidera la estadística general, en los años 60 el rol y la estructura de juego eran completamente distintos. En la era moderna del baloncesto (post-fusión de la liga y con la línea de tres puntos), nadie en la posición de Brunson había sumado tanto volumen y eficiencia en la última instancia.

La consistencia de una serie perfecta

El camino de Brunson hacia los 32.6 puntos de promedio no tuvo lagunas. El capitán de los Knicks asumió la responsabilidad ofensiva desde el primer día, firmando actuaciones consecutivas de altísimo calibre:

Juego 1: 30 puntos para marcar el territorio.

Juego 2: 20 puntos, la menor cantidad en la serie.

Juego 3: 32 puntos que no lograron cerrar la victoria.

Juego 4: 36 puntos en un despliegue total en la carretera.

Juego 5: 45 puntos antológicos para sellar el anillo en San Antonio.

La capacidad de Brunson para absorber el contacto, dominar el ritmo del juego y mantener porcentajes de élite bajo la asfixiante defensa de las Finales lo eleva a un estatus diferente. New York no solo tiene a un campeón, tiene al base más dominante en anotación que ha visto la liga en más de medio siglo.