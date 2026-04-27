Houston despierta a tiempo: Rockets aplastan a los Lakers y extienden la serie

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En una noche donde no había mañana, el Toyota Center rugió para presenciar la resurrección de sus Rockets. Tras una dolorosa derrota en tiempo extra el viernes pasado, Houston ajustó las tuercas defensivas y aprovechó una de las versiones más erráticas de los Lakers en lo que va de temporada para poner el 1-3 en la serie.

Dominio de principio a fin

A diferencia de los encuentros anteriores, Houston tomó el control desde el salto inicial. El equipo dirigido por Ime Udoka cerró el primer cuarto con ventaja de cinco (26-21) y nunca miró hacia atrás. La clave estuvo en la distribución del balón y la agresividad en la pintura:

Amen Thompson: Fue la bujía ofensiva con 23 puntos (10-16 TC) y 7 asistencias.

Ataque balanceado: Todo el quinteto titular anotó al menos 16 unidades, destacando los 20 tantos de Tari Eason y los 19 de Alperen Sengun.

Colapso angelino y la expulsión de Ayton

Para los Lakers, el Juego 4 fue un cúmulo de infortunios. LeBron James vivió una de sus noches más discretas con apenas 10 puntos, lanzando de 2-9 de campo y acumulando 8 de las 23 entregas totales de su equipo.

El momento de quiebre definitivo ocurrió a mitad del tercer cuarto. Con los Rockets arriba por 17 puntos, el centro Deandre Ayton fue expulsado tras recibir una falta flagrante tipo 2 por un golpe en el rostro a Sengun. Sin su referente en la pintura (quien hasta ese momento lideraba al equipo con 19 puntos y 10 rebotes), la resistencia de L.A. se desmoronó por completo, permitiendo que Houston ampliara la ventaja hasta los 25 puntos.

La superioridad estadística

La contundencia del marcador final, 115 puntos para Houston frente a los 96 de Los Ángeles, fue el reflejo de un dominio en varios frentes. Los Rockets fueron notablemente más efectivos desde el perímetro, logrando anotar 14 triples frente a los apenas 5 encestados por los angelinos.

Asimismo, la diferencia en el cuidado del balón fue alarmante para la visita: los Lakers cometieron 23 pérdidas, más del doble de las 11 registradas por el conjunto local. Finalmente, Houston aprovechó esta ventaja para imponerse en el juego interior, sumando 58 puntos en la pintura contra los 48 que lograron capitalizar los Lakers.

Lo que viene: Misión remontada

Aunque la historia dicta que ningún equipo en la NBA ha remontado un 0-3, los Rockets han recuperado la confianza necesaria para pelear. El Juego 5 se disputará este miércoles 29 de abril en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde los Lakers buscarán finalmente cerrar el pase a las Semifinales de Conferencia frente a su público.