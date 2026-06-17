Golden State Warriors listos para tentar a LeBron James

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El eterno dilema de ver a Stephen Curry y LeBron James compartiendo la misma camiseta en la NBA está más cerca que nunca de pasar de la fantasía a los despachos. Según un reporte adelantado por el periodista Anthony Slater, los Golden State Warriors están completamente preparados para iniciar una agresiva persecución por el alero estrella si Los Angeles Lakers cometen el descuido de permitirle probar las aguas de la agencia libre.

Aunque la directiva de la Bahía opera bajo la cautela y la creencia generalizada de que el "Rey" renovará su vínculo en Los Ángeles, no pretenden quedarse de brazos cruzados si las negociaciones en la acera de enfrente llegan a colapsar.

La ingeniería financiera: Sacrificio por el anillo

La principal traba de la operación radica en el plano económico, pero Golden State ya ha diseñado su vía de ataque. Los Warriors están listos para poner sobre la mesa la totalidad de su excepción de nivel medio para equipos fuera del impuesto al lujo (non-taxpayer mid-level exception), un mecanismo que asciende exactamente a 15.1 millones de dólares.

Si bien esta cifra representaría un recorte salarial colosal para un jugador acostumbrado a contratos máximos en el epílogo de su carrera, el proyecto deportivo de los Warriors buscará seducirlo mediante otros incentivos:

El factor de reclutamiento: Involucrar directamente a Stephen Curry en el proceso para convencer a James de formar el dúo dinámico definitivo.

Flexibilidad de contrato: Ofrecer un acuerdo plurianual que incluya una opción de jugador para el segundo año, permitiéndole mantener el control de su futuro.

Un plan de contingencia estelar

Este interés de Golden State no es un simple rumor veraniego de relleno. La franquicia ya intentó explorar un traspaso formal por James antes de la fecha límite de canjes pasada, topándose en aquel momento con la negativa unánime tanto de los Lakers como del propio jugador. Sin embargo, la agencia libre cambia radicalmente las reglas del juego.

De concretarse este movimiento, las casas de apuestas y el balance de poder de la Conferencia Oeste sufrirían un sismo inmediato. Por ahora, los Lakers siguen teniendo la prioridad y la ventaja de contar con sus Derechos Bird para ofrecerle un salario muy superior al de la Bahía. Pero en San Francisco el teléfono está desbloqueado, el dinero apartado y el plan de asalto perfectamente estructurado por si la ventana de oportunidad llega a abrirse aunque sea un milímetro.