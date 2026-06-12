Giannis da el 'sí' a Boston y activa una obra de ingeniería comercial por Jaylen Brown

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El panorama de la NBA está a punto de reconfigurarse por completo. Tras semanas de especulaciones sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo en los Milwaukee Bucks, el panorama ha tomado un rumbo agresivo. Según ha informado The Athletic, el astro griego vería con muy buenos ojos un traspaso a los Boston Celtics, al punto de estar plenamente dispuesto a firmar una extensión de contrato a largo plazo (elegible por 4 años y 275 millones de dólares) para unirse al proyecto de Massachusetts.

Este movimiento de Giannis ha destrabado el mayor temor de la gerencia de Boston. Sabiendo que el "Greek Freak" se comprometería con el equipo el tiempo suficiente junto a Jayson Tatum, el presidente de operaciones de los Celtics, Brad Stevens, se siente ahora completamente cómodo para poner sobre la mesa de negociaciones a su otra gran superestrella: Jaylen Brown.

El verdadero plan de Milwaukee: El desvío de Jaylen Brown

Aunque un intercambio directo de superestrellas Antetokounmpo-Brown parece lógico sobre el papel, los Milwaukee Bucks tienen una visión muy distinta para su futuro. Debido a que Brown tiene un contrato masivo y una edad similar a la de Giannis, retenerlo no encaja en los planes de una franquicia que busca reiniciarse desde las bases.

Por ello, la hoja de ruta de los Bucks contempla involucrar inmediatamente a un tercer equipo en la operación. La estrategia consiste en enviar a Jaylen Brown a un nuevo destino (con franquicias como los Portland Trail Blazers emergiendo en los rumores de liga) que esté dispuesto a entregar a cambio:

Un cargamento de jugadores jóvenes de gran proyección (prospectos) .

Un paquete masivo de selecciones de primera ronda del Draft para recuperar el capital perdido en traspasos anteriores.

Un movimiento con sentido para ambas partes

Para Boston, el movimiento aborda directamente la necesidad expresada por el entrenador Joe Mazzulla y la gerencia de contar con mayor presencia, versatilidad defensiva y contundencia en la pintura, creando una de las duplas más temibles de la historia moderna de la liga junto a Tatum.

Para Milwaukee, aunque perder a un MVP histórico es doloroso, la predisposición de Giannis a forzar su salida los obliga a maximizar su valor de retorno. Al usar a Jaylen Brown como el puente ideal hacia un tercer equipo, los Bucks se asegurarían de no quedar con las manos vacías y acelerarían un proceso de reconstrucción que los mantendría competitivos a mediano plazo. Las negociaciones entran en su fase más caliente y la liga entera contiene la respiración.