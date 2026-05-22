Esta sería la increíble oferta de los Lakers para adueñarse de Giannis Antetokounmpo

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El mercado de la NBA se encuentra en máxima alerta tras las recientes revelaciones del prestigioso periodista e insider de ESPN, Shams Charania. Según los últimos reportes, Los Angeles Lakers están listos para posicionarse firmemente en la puja por hacerse con los servicios de la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. La franquicia angelina busca dar un golpe histórico sobre la mesa y emparejar al dos veces Jugador Más Valioso (MVP) con el esloveno Luka Dončić, consolidando un nuevo e implacable imperio en la Conferencia Oeste.

A medida que aumentan los rumores de que la etapa de Antetokounmpo en Milwaukee podría estar llegando a su fin tras un ciclo de tensiones institucionales que ya acumula doce meses, las oficinas de los Lakers, comandadas por Rob Pelinka, han comenzado a estructurar una oferta formal.

La Oferta de Oro: El Paquete de Traspaso de los Lakers

De acuerdo con la información compartida por Charania, la propuesta de la franquicia de oro y púrpura se centra en maximizar sus limitados pero valiosos activos de Draft y aprovechar una reestructuración financiera sin precedentes. El paquete de intercambio incluye los siguientes elementos clave:

Elección Número 25 del Draft de 2026: Una selección inmediata en la primera ronda para este mismo año, ofreciendo a los Bucks un activo de talento joven elegible a corto plazo.

Dos Selecciones de Primera Ronda Desprotegidas (2031 y 2033): El valor principal del capital de Draft radica en estas selecciones a largo plazo. Al ser desprotegidas, representan un enorme atractivo para Milwaukee ante una eventual reconstrucción total en la próxima década.

Intercambio de Selecciones ( Pick Swaps ): Opciones adicionales para que los Bucks puedan intercambiar posiciones de Draft con los Lakers en años intermedios, maximizando el rendimiento de sus derechos de selección.

Flexibilidad Salarial Total (Cap Space): Quizás el factor financiero más determinante. Los Lakers han diseñado su estructura financiera de modo que cuentan con el espacio suficiente para absorber directamente el masivo contrato de Giannis Antetokounmpo sin la estricta necesidad de devolver salarios equivalentes de alto calibre, otorgando a Milwaukee un alivio económico inmediato.

Un Tablero Complejo en el Mercado de la NBA

A pesar del indudable atractivo del paquete, Shams Charania también ha expresado ciertas dosis de escepticismo sobre si esta propuesta será suficiente para convencer a la gerencia de los Bucks. Al haber otras franquicias interesadas —como Miami Heat, Minnesota Timberwolves y Boston Celtics—, la competencia en el mercado de cambios promete ser encarnizada. El analista sugiere que Milwaukee priorizará ofertas que incluyan no solo selecciones de Draft, sino también a una estrella joven consolidada en la liga, un aspecto donde los activos de los Lakers podrían quedarse cortos frente a otros postores.

No obstante, el factor determinante en esta ecuación podría ser el deseo del propio Antetokounmpo. Si el astro griego presiona firmemente para vestir la camiseta de los Lakers y unirse al ambicioso proyecto angelino, la balanza podría inclinarse a favor de la propuesta de Los Ángeles, forzando a los Bucks a aceptar la flexibilidad financiera y las tres codiciadas selecciones de primera ronda.