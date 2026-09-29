Escándalo en el Media Day de los Kings: Un micrófono abierto traiciona a varias periodistas

El tradicional Media Day de la NBA suele ser un espacio de protocolo, declaraciones optimistas sobre la pretemporada y posados fotográficos. Sin embargo, la jornada de los Sacramento Kings tomó un giro inesperado cuando un micrófono que permaneció abierto captó una conversación privada entre varias reporteras presentes en la cobertura.

Lo que debía ser una jornada estrictamente profesional se transformó rápidamente en tendencia en redes sociales al hacerse público el audio de la transmisión en vivo, donde se escuchaba a las comunicadoras opinar de forma explícita sobre el físico y la personalidad de diversos jugadores de la liga.

Entre las frases más destacadas que se filtraron en la emisión se escuchó: “Ben Simmons da vergüenza ajena, tiene suerte de ser atractivo”, en referencia al jugador australiano. Las opiniones no se detuvieron ahí, pues de inmediato la conversación se dirigió hacia el escolta Zach LaVine: “Zach LaVine es lindo, pero su personalidad me molesta bastante. Parece un pesado”.

El incidente causó furor inmediato en las plataformas digitales, donde aficionados y analistas debatieron entre las risas por el descuido técnico y los cuestionamientos sobre la ética profesional en la cobertura de la liga.

Hasta el momento, ni la franquicia de los Kings ni la cadena encargada de la señal han emitido un comunicado oficial respecto al fallo técnico ni a las identidades de las personas involucradas en el audio.