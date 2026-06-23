"Es psicótico": Kyrie Irving disipa los rumores de ruptura con los campeones de Cleveland de 2016

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Una de las dinastías más queridas y recordadas en la historia reciente de la NBA volvió a juntarse hace unos días, pero la ausencia de una de sus piezas fundamentales encendió las alarmas y las especulaciones en el mundo del baloncesto.

Cuando los integrantes de los legendarios Cleveland Cavaliers de 2016 se reunieron para celebrar el décimo aniversario de aquel histórico campeonato en el que remontaron un 3-1 ante los Golden State Warriors, la baja de Kyrie Irving no pasó desapercibida. De inmediato, programas de análisis y redes sociales comenzaron a tejer teorías sobre un supuesto distanciamiento y "mala sangre" entre el base estrella y sus antiguos compañeros, incluido LeBron James.

Cansado de las especulaciones, el propio Irving decidió salir al paso para apagar el fuego mediático con la contundencia que lo caracteriza.

Una reunión pendiente y sin dramas

A través de una transmisión en vivo, el actual jugador de los Dallas Mavericks aclaró que su ausencia se debió estrictamente a cuestiones de agenda y distancia, ya que se encuentra fuera del país, pero aseguró que el vínculo con aquel vestuario sigue intacto.

"Cuando regrese a los Estados Unidos, me voy a aparecer con ellos. Vamos a sentarnos a platicar y pasar el rato (chop it up)", afirmó Irving, dejando claro que mantiene una excelente relación con el grupo.

Lo que más molestó al base no fue la curiosidad de los fanáticos, sino la forma en que ciertos sectores de la prensa deportiva intentaron transformar una simple ausencia por motivos personales en una guerra de egos. Irving no se guardó nada al criticar la inmadurez de la narrativa actual.

"La inmadurez detrás de usar a los medios para tergiversar las narrativas... Es psicótico, hermano", sentenció con dureza, apuntando directamente a la necesidad de la prensa de generar polémica donde solo hay camaradería.

Con estas declaraciones, Kyrie Irving cierra de golpe un capítulo de especulaciones absurdas. El héroe del triple definitivo en el Juego 7 de 2016 confirmó que el respeto mutuo entre los hombres que rompieron la maldición deportiva de Cleveland sigue siendo inquebrantable, por más que a la periferia del baloncesto le guste el drama.