El verdugo de leyendas: ¿Será el Oklahoma City Thunder el destino final de LeBron James?

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En los anales de la NBA, existen patrones estadísticos que parecen escritos por un guionista de Hollywood. Uno de los más fascinantes involucra al Oklahoma City Thunder, una franquicia que, sin planearlo, se ha convertido en el escenario del último baile en postemporada para los mejores ala-pívots y escoltas de la era moderna. Hoy, con los reflectores sobre LeBron James, el mundo del baloncesto se pregunta si la historia está por repetirse.

Para entender el peso de esta coincidencia, hay que repasar a los integrantes de este "club" de leyendas cuyos caminos en playoffs terminaron bajo el cielo de Oklahoma:

Kobe Bryant (2012): El "Black Mamba" disputó su última serie de postemporada en las Semifinales de Conferencia ante un joven Thunder liderado por Durant y Westbrook. Aquel Juego 5 marcó el fin de la era competitiva de Kobe en los grandes escenarios de mayo.

Tim Duncan (2016): "The Big Fundamental" se despidió de la NBA tras caer en las Semifinales del Oeste precisamente ante OKC. Fue una serie física donde el Thunder terminó por retirar, de facto, a uno de los mejores jugadores de la historia.

Dirk Nowitzki (2016): Ese mismo año, en la primera ronda, el gigante alemán de los Dallas Mavericks jugó su último encuentro de postemporada contra el equipo de Oklahoma City.

LeBron James ante el peso de la historia

Actualmente, en la temporada 2026, LeBron James se encuentra en una encrucijada. Con los rumores de un posible retiro o un cambio de aires ahora que los Lakers ya fueron eliminados de los playoff, tendremos que esperar para conocer la decisión de El Rey.

Que tres miembros del Top 10 histórico hayan colgado las botas tras enfrentar a la misma organización habla de la longevidad del Thunder como contendiente en diferentes épocas.