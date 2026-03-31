El Rey reclama el trono absoluto: LeBron James iguala el récord de victorias de la NBA

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La historia de la NBA ha vivido un nuevo capítulo de grandeza. LeBron James, el actual estandarte de Los Ángeles Lakers, ha logrado lo que durante décadas pareció una cifra inalcanzable: igualar a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo ganador de partidos en la historia de la liga, combinando el calendario regular y la postemporada.

Con 1,228 victorias en su haber, James no solo comparte ahora la cima con el legendario pívot de los años 70 y 80, sino que reafirma una longevidad competitiva sin precedentes en el deporte profesional. Este hito une a los dos máximos anotadores de la historia en otra categoría que define lo que ambos representan: el éxito colectivo sostenido.

La anatomía de un récord: James vs. Abdul-Jabbar

Aunque ambos comparten la misma cifra mágica, los caminos para llegar a ella reflejan las distintas eras y roles que cada uno desempeñó en sus respectivas dinastías.

LeBron James (1,228 victorias): Forjadas a través de 21 temporadas con Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Ángeles Lakers. Su marca destaca por una presencia casi permanente en finales y una efectividad devastadora en los momentos de mayor presión.

Kareem Abdul-Jabbar (1,228 victorias): Logradas principalmente con los Milwaukee Bucks y los "Showtime" Lakers. Durante años, su récord fue el estándar de oro de la consistencia, respaldado por su imparable skyhook y seis anillos de campeón.

El peso de la victoria

Para dimensionar este logro, es necesario entender que ganar más de 1,200 partidos requiere no solo de talento individual, sino de la capacidad de transformar franquicias enteras. LeBron ha promediado victorias a un ritmo frenético desde su debut en 2003, superando a iconos como Tim Duncan, Robert Horry o Scottie Pippen en el total de éxitos acumulados.

Este récord llega en el ocaso de la carrera de James, pero con la particularidad de que el "Rey" sigue siendo una pieza central en el esquema de su equipo. A diferencia de otros veteranos que acumularon triunfos en roles secundarios, LeBron ha sumado la inmensa mayoría de estas 1,228 victorias siendo la primera opción ofensiva y el líder en la duela.

El siguiente paso hacia la eternidad

Con la temporada aún en curso, es cuestión de días para que LeBron James se convierta en el líder solitario de esta estadística. Cada triunfo adicional a partir de ahora no solo lo alejará de Abdul-Jabbar, sino que establecerá una vara que difícilmente será superada por las generaciones venideras.

En la eterna discusión sobre quién es el mejor de la historia, el argumento de las victorias totales se suma ahora al de los puntos, las asistencias y los títulos, dejando a James en una posición de dominio estadístico que roza la perfección.