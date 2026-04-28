El Rey del Triple-Doble: Nikola Jokic alcanza la cima histórica de Russell Westbrook

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La historia de la NBA sumó un nuevo capítulo dorado este lunes por la noche en el Ball Arena. Nikola Jokic, el centro estelar de los Denver Nuggets, registró su triple-doble número 221 (sumando fase regular y postemporada), igualando oficialmente a Russell Westbrook en lo más alto de la lista histórica de la liga en esta categoría combinada.

El hito llegó en un momento crítico para su equipo. Con los Nuggets enfrentando la eliminación (abajo 3-1 en la serie), "The Joker" tomó las riendas del encuentro ante los Minnesota Timberwolves. Su planilla final (27 puntos, 12 rebotes y 16 asistencias) no solo aseguró el triunfo 125-113 para forzar un sexto partido, sino que consolidó su estatus como el jugador más versátil de la era moderna.

Un ritmo de leyenda

Mientras que a muchos leyendas les tomó décadas acercarse a los números de Oscar Robertson (quien ocupa el tercer puesto con 189), Jokic y Westbrook han llevado la producción estadística a una dimensión desconocida. Sin embargo, la eficiencia del serbio es lo que asombra a los analistas:

Nikola Jokic: 221 triples-dobles (198 en temporada regular, 23 en playoffs).

Russell Westbrook: 221 triples-dobles (209 en temporada regular, 12 en playoffs).

Lo más impresionante es la velocidad del ascenso de Jokic. A sus 31 años, el tres veces MVP ha logrado estas cifras en significativamente menos partidos que sus predecesores, demostrando que su capacidad para leer el juego y facilitar para sus compañeros no tiene precedentes para un jugador de su posición.

Más allá del récord personal, la actuación de Jokic fue un bálsamo para unos Nuggets mermados por la baja de Aaron Gordon. Junto a Jamal Murray (24 puntos), el serbio dominó la pintura y la distribución, superando la asfixiante defensa de Rudy Gobert en el tercer cuarto, momento en el que capturó el rebote ofensivo que selló el histórico triple-doble.

Con este resultado, la serie regresa a Minnesota. Aunque Jokic calificó su desempeño reciente como "promedio" debido a sus porcentajes de tiro en juegos anteriores, esta noche dejó claro que, cuando la historia llama a la puerta, el genio de Sombor siempre tiene una respuesta. La pregunta ya no es si superará a Westbrook para quedarse con el trono en solitario, sino qué tan lejos dejará la vara para las futuras generaciones.