El récord histórico de pérdidas que asedia a Cade Cunningham

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El regreso de los Detroit Pistons a la competitividad de los playoffs está dejando lecciones valiosas, aunque sumamente costosas para su principal figura. Cade Cunningham, el eje sobre el cual gira el proyecto de la franquicia, ha tropezado con una barrera estadística que no se veía en la NBA desde hace casi medio siglo: la acumulación masiva de pérdidas de balón bajo la presión de la postemporada.

Tras el último encuentro de la serie, los registros oficiales confirmaron que Cunningham acumuló 24 pérdidas de balón en un tramo de apenas tres partidos. Esta cifra no es solo un mal dato individual; es un récord histórico negativo. Desde que las pérdidas (TO) empezaron a rastrearse de forma oficial en la campaña 1977-78, ningún jugador había entregado tantas posesiones en un intervalo similar de tres juegos en playoffs.

El peso de la responsabilidad

Analizar este récord requiere mirar más allá del simple error. Cunningham carga con una de las cuotas de uso (usage rate) más altas de la liga, siendo el generador primario de casi cada posesión ofensiva de Detroit. Sin embargo, la defensa rival ha sabido capitalizar su inexperiencia en estas instancias, forzando errores en el pase y pérdidas por doble dribble que han mermado las opciones de su equipo.

El dato: Supera marcas de leyendas que, en momentos de crisis, también sufrieron con el manejo del balón, pero nunca llegando a la barrera de las dos docenas en solo tres noches.

El contexto: La intensidad defensiva de los playoffs suele aumentar el margen de error, pero un promedio de 8 pérdidas por partido resulta insostenible para cualquier aspirante al título.

Un aprendizaje forzoso

Para los analistas, este bache es parte del "impuesto de aprendizaje" que deben pagar las jóvenes estrellas. Aunque Cunningham sigue aportando en puntos y asistencias, la seguridad en el manejo del cuero se ha vuelto el tema central de conversación en las oficinas de los Pistons.

"Es parte del proceso de maduración", señalan fuentes cercanas al equipo técnico. "Cade tiene el balón en sus manos todo el tiempo; los rivales lo saben y están colapsando las líneas de pase". No obstante, la historia es implacable: Cunningham ahora posee un registro que nadie quería reclamar, uno que lo vincula a una estadística de 1977 que subraya la dureza del escenario en el que se encuentra.

Detroit necesita que su capitán encuentre el equilibrio entre la agresividad y la protección del balón si quiere evitar que este récord histórico se convierta en el epitafio de su temporada actual.