El peso de la corona: Michael Jordan y la confesión de una competitividad "maldita"

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Liberado de las responsabilidades de despacho que le exigían los Charlotte Hornets, Michael Jordan ha pasado de la reclusión voluntaria a una presencia pública más frecuente y, sobre todo, más reveladora. En sus recientes apariciones, el "23" ha dejado de lado el hermetismo para mostrar el lado más humano (y a veces agotador) de ser una leyenda viviente.

El seis veces campeón de la NBA ha encontrado en la NASCAR, a través de su equipo 23XI Racing, y en la pesca de altura, los sustitutos necesarios para alimentar una sed de victoria que los años no han logrado aplacar. Sin embargo, la sombra del baloncesto sigue proyectándose con fuerza en su vida cotidiana.

La "maldición" del gen competitivo

Jordan no oculta que su mentalidad, aquella que lo llevó a ganar seis anillos, es una fuerza difícil de domesticar en la vida civil. “Estoy maldito con este gen competitivo”, admitió recientemente, ilustrando su obsesión con una anécdota doméstica: “Si me visto, me tengo que vestir antes de que mi mujer se vista”.

A pesar de que han pasado 23 años desde su retirada definitiva, el impulso de volver a las canchas permanece intacto. “Hay una gran parte de mí que quiere coger un balón de baloncesto. Me encantaría hacer esto, créeme”, confesó, aunque reconoce que ha logrado canalizar ese impulso a través del motor y la competición deportiva en otras áreas.

El rechazo al término "GOAT"

En un giro sorprendente para alguien cuya marca personal se cimenta en la excelencia, Jordan ha cuestionado la validez de la etiqueta del "Mejor de todos los tiempos" (Greatest of All Time). Para MJ, la evolución constante del deporte hace que las comparaciones directas sean injustas.

“No hay algo como el GOAT para mí. Aprendemos de otros deportistas, hacemos progresar el juego a medida que avanza. Decir que uno es mejor que el otro no es lo correcto”, recalcó con una humildad que contrasta con la narrativa habitual del debate deportivo.

La carga de ser la cara del mundo

Más allá de los trofeos y la gloria de Barcelona '92, Jordan reflexionó sobre el costo psicológico de ser el estándar de oro de la humanidad deportiva. Describió la experiencia como una "carga": la presión constante de vivir bajo las expectativas ajenas y mantener una imagen impecable ante el escrutinio global.

“Hay un cierto periodo de tiempo en el que puedes pasar por ello, y entonces en algún momento dices: ‘estoy cansado de hacer esto’”, reconoció. Ahora, en esta nueva etapa, parece que el hombre que volaba hacia el aro ha decidido, finalmente, aterrizar y disfrutar del silencio que la cima nunca le permitió escuchar.