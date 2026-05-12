El Oklahoma City Thunder emula la perfección de los Warriors de 2017

Suscríbete a nuestros canales

Lo que para muchos comenzó como una sorpresa por la juventud de su núcleo, hoy es una realidad estadística incuestionable: el Oklahoma City Thunder está protagonizando una de las carreras más dominantes en la historia moderna de los playoffs de la NBA. Tras su última victoria, el conjunto dirigido por Mark Daigneault ha alcanzado un invicto de 8-0, barriendo con cualquier duda sobre su capacidad para rendir bajo la presión de la postemporada.

Una marca con aroma a dinastía

La magnitud de lo logrado por OKC toma dimensiones históricas cuando se analiza el contexto. El último equipo capaz de encadenar ocho triunfos consecutivos en un arranque o tramo de playoffs fue nada menos que los Golden State Warriors de 2017.

Aquel equipo de los Warriors, liderado por Kevin Durant y Stephen Curry, es considerado por gran parte de los analistas como una de las plantillas más poderosas de todos los tiempos. Que este Thunder logre replicar ese nivel de eficacia operativa en ambos costados de la cancha sitúa a la franquicia en una conversación de élite absoluta.

Las claves del 8-0

El dominio de Oklahoma City no ha sido producto del azar. Su racha se ha cimentado en tres pilares fundamentales:

Ejecución en el "clutch": A diferencia de otros equipos jóvenes, OKC ha mostrado una madurez inusual para cerrar partidos ajustados.

Defensa asfixiante: Han logrado neutralizar a las principales estrellas rivales, manteniendo una intensidad física que no ha bajado durante los 48 minutos de cada encuentro.

Profundidad de plantilla: Más allá de sus figuras estelares, la rotación ha respondido con una eficiencia que recuerda, precisamente, a los grandes equipos campeones del pasado.

En 2017, los Warriors utilizaron ese impulso inicial para terminar alzando el Trofeo Larry O'Brien. Para el Thunder, este 8-0 no es solo un dato estadístico para los libros de récords, sino una declaración de intenciones. El equipo ha pasado de ser una promesa a futuro a convertirse en el estándar de excelencia en el presente.

¿Podrá OKC mantener este ritmo histórico o la presión de la comparación con los legendarios Warriors de 2017 pesará en las rondas definitivas? Por ahora, la ciudad de Oklahoma disfruta de un baloncesto de nivel de campeonato.