El novato de los Spurs que está secuestrando el juego de Jalen Brunson

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En las Finales de la NBA, las pizarras tácticas suelen ganar campeonatos, pero son los duelos individuales los que definen la historia. Mientras los focos mediáticos se posan sobre las canastas inverosímiles de Victor Wembanyama, el verdadero factor X de los San Antonio Spurs en esta serie está siendo el trabajo silencioso, físico y asfixiante de su base novato, Stephon Castle.

El egresado de la Universidad de Connecticut ha asumido la asignación defensiva más compleja de la temporada: detener a Jalen Brunson. Y los números avanzados que han salido a la luz tras el Juego 3 confirman que el director de orquesta de los New York Knicks está viviendo un auténtico calvario cada vez que se empareja con el juvenil.

Cuando Stephon Castle es el defensor primario sobre Brunson, el ataque de los Knicks colapsa por completo. Las estadísticas de seguimiento de la liga son demoledoras:

Efectividad por los suelos: Brunson acumula apenas un 31.3% de efectividad en tiros de campo , acertando solo 5 de los 16 lanzamientos que ha intentado frente a los brazos largos del novato (5-de-16 FGA).

Descontrol en la base: Conocido por su pulcritud en la conducción, Brunson ha perdido el norte bajo la presión física, registrando 6 pérdidas de balón cuando lo marca Castle.

Visión nublada: La asfixia defensiva ha evitado que genere juego para sus compañeros, limitándolo a tan solo 4 asistencias en dichos emparejamientos.

Tener más pérdidas de balón (6) que asistencias (4) es una anomalía para un jugador del calibre All-Star de Brunson, lo que demuestra que Castle no solo está defendiendo con las piernas, sino que ha logrado meterse en la cabeza del base neoyorquino.

La madurez de un veterano en cuerpo de "Rookie"

A sus 21 años, Castle está jugando con la madurez de un especialista defensivo consagrado. Su combinación de fuerza lateral, envergadura y disciplina le ha permitido negar las penetraciones características de Brunson a la zona pintada, obligándolo a tomar tiros incómodos a media distancia o a soltar el balón por pura frustración.

Con la serie marchando 2-1 todavía a favor de Nueva York, el entrenador de los Knicks, Mike Brown, tiene la tarea urgente de diseñar cortinas y bloqueos directos para liberar a su máxima figura. Si New York no descifra el "acertijo Castle", los Spurs de Texas seguirán alimentando una remontada que parecía imposible.