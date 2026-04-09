El muro de 1.93mts: Derrick White acecha un récord histórico de tapones

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En una liga de gigantes, Derrick White se ha consolidado como el protector de aro más improbable y efectivo de la era moderna. El guardia de los Boston Celtics, con una estatura de 1.93 metros (6'4"), llega a la recta final de la temporada 2025-26 con 98 tapones en su cuenta personal, situándose a solo un paso de la inmortalidad estadística.

El club del centenario "bajito"

Desde que los tapones se convirtieron en una estadística oficial en la temporada 1973-74, la barrera de los 100 bloqueos ha sido terreno casi exclusivo de pívots y aleros de gran envergadura. Si White logra los dos tapones que le faltan, se unirá a un club ultra-exclusivo: será apenas el segundo jugador de 1.93 metros o menos en alcanzar la centena en una sola campaña.

El único que ha logrado esta proeza bajo esos parámetros físicos es el legendario Dwyane Wade, quien en la temporada 2008-09 registró 106 bloqueos. Superar esta marca no solo elevaría a White al nivel de los mejores defensores perimetrales de la historia, sino que lo confirmaría como el bloqueador más prolífico de su generación.

Tres noches para la historia

El calendario le otorga a White tres oportunidades finales para sellar su nombre en los libros de récords:

9 de abril: vs. New York Knicks (Madison Square Garden). 10 de abril: vs. New Orleans Pelicans (TD Garden). 12 de abril: vs. Orlando Magic (TD Garden).

La temporada de White no se limita a este hito. El escolta ha promediado 1.3 bloqueos por partido, una cifra superior a la de muchos internos titulares de la liga. Su especialidad, el tapón por la espalda en transición (conocido como el chase-down block), se ha convertido en una pesadilla para los rivales y en un motor anímico para los Celtics.

Si White rompe la marca del siglo, no solo estará emulando a Wade, sino que se convertirá en el único jugador de su posición en la historia de la franquicia de Boston en alcanzar tal cifra, superando los registros defensivos de leyendas de los Celtics que medían varios centímetros más que él.