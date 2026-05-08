El heredero de la Ciudad del Motor: Cunningham iguala récord de Isiah Thomas

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La mística de los "Bad Boys" parece haber encontrado un nuevo recipiente en la figura de Cade Cunningham. En una noche donde el Little Caesars Arena vibró como en las épocas más gloriosas de la organización, Cunningham lideró la victoria de los Pistons en el segundo juego de la serie, alcanzando una cifra estadística que no se veía en Detroit desde hace más de cuatro décadas.

Con una línea de 25 puntos y 10 asistencias, Cunningham no solo aseguró el triunfo para su equipo, sino que registró su tercer partido de la presente postemporada con al menos 25 tantos y doble dígito en pases de anotación. Esta consistencia en el escenario más exigente del baloncesto mundial lo sitúa en una mesa muy exclusiva.

Siguiendo los pasos del "Zeke"

La magnitud del logro cobra real dimensión al mirar el pasado. Al alcanzar su tercer juego de 25/10, Cade ha igualado el récord histórico de la franquicia para una sola postemporada, el cual ostentaba en solitario el miembro del Salón de la Fama, Isiah Thomas, desde 1985.

Más allá de las frías estadísticas, lo que destaca de Cunningham es su capacidad para controlar el ritmo del juego, una cualidad que Thomas perfeccionó durante los años de campeonato de los Pistons. A sus 24 años, Cade está demostrando que la responsabilidad de cargar con una franquicia histórica no le pesa, sino que le impulsa a superar hitos que parecían inalcanzables.

El panorama para Detroit

Con la serie igualada y el impulso emocional de este récord, los Pistons parecen haber encontrado finalmente la identidad competitiva que buscaron durante años. Con Cunningham al volante, el equipo no solo sueña con superar esta ronda, sino con establecer el inicio de una nueva era de dominio en la Conferencia Este.