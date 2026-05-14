El "efecto Harden" revive la mística de Cleveland

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Hay sombras que son difíciles de abandonar, y en Cleveland, la sombra de LeBron James es la más alargada de todas. Sin embargo, anoche en los playoffs, James Harden no solo brilló con luz propia, sino que logró una hazaña estadística que obligó a los historiadores a desempolvar los registros de la época dorada de los Cavs.

Harden se convirtió en el primer jugador de los Cavaliers en registrar al menos 30 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones en un partido de postemporada desde que "El Rey" lo hiciera en el legendario Juego 6 de las Finales de la NBA de 2016 contra los Golden State Warriors.

Tuvieron que pasar ocho años para que el Rocket Mortgage FieldHouse volviera a presenciar una hoja de estadísticas tan completa y dominante. La versatilidad mostrada por Harden anoche recordó por qué es uno de los jugadores más talentosos de su generación, demostrando que su impacto va mucho más allá de su capacidad anotadora.

Lo más destacado de su actuación no fue solo el volumen ofensivo, sino su presencia defensiva. Los 3 tapones registrados subrayan un esfuerzo integral que no siempre se asocia con su estilo de juego, pero que en el escenario de los playoffs resultó ser el factor diferencial para Cleveland.

La comparación inevitable

La última vez que esto sucedió, Cleveland estaba en medio de la remontada más famosa en la historia de la liga. LeBron James utilizó esa línea estadística (30/5/5/3) para forzar un séptimo juego y, eventualmente, entregar el primer título a la ciudad.

Aunque los contextos son distintos, la magnitud del logro de Harden sitúa su nombre junto al del máximo referente de la organización:

Puntos: 30+ (Dominio ofensivo absoluto).

Facilitador: 5+ asistencias (Control del ritmo de juego).

Presencia física: 5+ rebotes y 3+ tapones (Sacrificio en ambos lados de la duela).

Con esta actuación, James Harden envía un mensaje claro: está listo para cargar con el peso de una franquicia hambrienta de gloria. Al emular a LeBron James, Harden no solo rompe una sequía estadística, sino que valida su rol como el nuevo líder capaz de realizar actuaciones históricas cuando la presión es máxima.

Cleveland ha encontrado finalmente a alguien capaz de llenar la hoja de anotación (y el vacío de liderazgo) con la misma contundencia que lo hacían sus leyendas del pasado.