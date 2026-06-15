El club más exclusivo del baloncesto: Un Olimpo de solo cinco leyendas

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El debate sobre quiénes son los mejores jugadores de balocesto de todos los tiempos suele medirse en anillos, estadísticas y trofeos individuales. Sin embargo, existe un filtro histórico tan exigente que ha dejado fuera a titanes como LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal o Larry Bird.

Para entrar en este olimpo, un jugador debe dominar por completo dos eras distintas: la autenticidad del baloncesto colegial y la exigencia salvaje de la NBA. Se requiere haber sido el mejor estudiante-atleta del país, liderar a su universidad al título nacional y, años más tarde, repetir la misma dosis de dominio en el escenario profesional más importante del planeta.

Tras las Finales de la NBA de 2026, la lista ha sumado a su miembro más reciente, cerrando las puertas de un club que hoy cuenta con apenas cinco nombres.

Los Cinco Magníficos

1. Kareem Abdul-Jabbar (Lew Alcindor)

El pionero del dominio absoluto. Antes de cambiar su nombre, bajo el ala de John Wooden en UCLA, Alcindor se llevó el premio Naismith en 1969 y conquistó tres títulos de la NCAA consecutivos. Al dar el salto a la NBA, trasladó esa cultura ganadora a los Milwaukee Bucks y a Los Angeles Lakers, acumulando seis anillos de campeón y dos MVP de las Finales (1971 y 1985).

2. Bill Walton

El eslabón perfecto de la dinastía de UCLA. Walton heredó el trono de Kareem en la universidad, ganando el premio Naismith de manera consecutiva y los campeonatos nacionales de 1972 y 1973. Aunque las lesiones mermaron su carrera profesional, su impacto fue devastador cuando estuvo sano: lideró a los Portland Trail Blazers al campeonato de 1977, llevándose un incontestable MVP de las Finales.

3. Magic Johnson

Earvin "Magic" Johnson personificó la transición perfecta del éxito amateur al profesional. En 1979, tras una temporada histórica, se llevó el premio Naismith y guio a Michigan State al campeonato nacional en una mítica final contra Larry Bird. Meses después, como novato en la NBA con Los Angeles Lakers, se coronó campeón del mundo y ganó el primero de sus tres MVP de las Finales (1980), firmando una de las mayores hazañas del deporte de la canasta.

4. Michael Jordan

El considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos no podía faltar. En 1982 ya sabía lo que era anotar la canasta ganadora para darle a North Carolina el título de la NCAA, y para 1984 se despedía del baloncesto universitario con el trofeo Naismith bajo el brazo. En la NBA, su historia con los Chicago Bulls es leyenda: seis campeonatos e idéntico número de trofeos MVP de las Finales.

5. Jalen Brunson

La última y más inesperada adición a este exclusivo grupo. Brunson construyó su leyenda universitaria en Villanova, donde alzó los títulos nacionales de 2016 y 2018, este último año coronándose también como el Jugador del Año (Naismith). Tras ser subestimado en el Draft y firmar con los New York Knicks, Brunson ha completado su viaje a la inmortalidad al liderar a la franquicia neoyorquina a romper su sequía de 53 años sin títulos, quedándose unánimemente con el MVP de las Finales de 2026.