El Bronx y Queens se unen por una misma causa: El mensaje de figuras neoyorquinas a los Knicks

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En una demostración inédita de unidad deportiva en la Gran Manzana, las superestrellas y líderes de las franquicias de la Major League Baseball (MLB) y grandes figuras del entorno de la capital del espectáculo, han dejado a un lado los bates y las pelotas por un momento para sintonizar la misma frecuencia: la fiebre de los New York Knicks.

A través de un emotivo material audiovisual, los rostros más visibles del deporte neoyorquino enviaron un mensaje especial de apoyo al conjunto de la NBA, que se encuentra disputando las instancias definitivas del campeonato en una de las campañas más electrizantes para la ciudad en las últimas décadas.

El mensaje, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, cuenta con una alineación de auténtico lujo. Por el lado del Bronx, el capitán de los Yankees y actual pilar ofensivo, Aaron Judge, junto con el astro dominicano Juan Soto, lideraron las palabras de aliento, destacando la resiliencia y el carácter combativo que ha mostrado el quinteto del Madison Square Garden.

A ellos se sumaron los estrategas de ambas aceras de la ciudad: el mánager de los Yankees y el timonel de los Mets de Nueva York, demostrando que la tradicional rivalidad entre el Bronx y Queens se disuelve por completo cuando se trata de respaldar el éxito del baloncesto de la ciudad.

La Gran Manzana vibra en una sola sintonía

No es secreto para nadie que el éxito de los Knicks transforma el ambiente de la metrópolis. La conexión entre el equipo de baloncesto y la identidad de la ciudad es innegable, y ver a figuras de la talla de Soto y Judge (quienes cargan con sus propias presiones en la exigente temporada de las Mayores) tomarse el tiempo para arengar a sus homólogos de la NBA, subraya la magnitud del momento que se vive en el Garden.

Con la ciudad completamente volcada a su favor y el respaldo explícito de la realeza del béisbol neoyorquino, los Knicks encaran el tramo más crucial del año sabiendo que no solo juegan por un trofeo, sino por el orgullo de una Nueva York unida bajo los colores azul y naranja.