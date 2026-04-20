El "Alien" aterriza en los Playoffs: Wembanyama firma un debut nunca antes visto

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Había dudas sobre si la intensidad de los Playoffs afectaría al joven prodigio, pero Victor Wembanyama respondió con una actuación que ya descansa en los libros de oro de la liga. En su primer partido de postemporada, el pívot francés cargó con los San Antonio Spurs para sellar una victoria crucial en el primer encuentro de la serie, dejando claro que el escenario más grande del baloncesto no le queda grande; al contrario, parece hecho a su medida.

Una noche de récords

Wembanyama no solo cumplió con las expectativas, sino que las pulverizó. Sus estadísticas finales parecen sacadas de un videojuego:

Puntos: 35

Triples: 5

Tapones: 2

Con estos 35 puntos, "Wemby" superó oficialmente el récord de la franquicia de los Spurs de más puntos anotados en un debut de playoffs, una marca de peso considerando la ilustre historia de leyendas como David Robinson y Tim Duncan que han pasado por la organización texana.

Único en la historia de la NBA

Sin embargo, el impacto de su noche va más allá de San Antonio. Wembanyama se convirtió oficialmente en el primer y único jugador en toda la historia de la NBA en registrar al menos 35 puntos y convertir 5 triples en su debut en los Playoffs.

Esta combinación de potencia en la pintura y precisión quirúrgica desde la larga distancia subraya la evolución del juego que Victor representa: un jugador con la estatura de un pívot tradicional pero con la agilidad y el rango de tiro de un escolta de élite.

Más allá de los números, su presencia defensiva (registrando 2 tapones clave en el último cuarto) aseguró que el esfuerzo ofensivo no fuera en vano. Los Spurs, impulsados por la energía de su superestrella, envían un mensaje directo al resto de la liga: el futuro no está llegando, ya está aquí.

La serie apenas comienza, pero tras el histórico juego 1 de Victor Wembanyama, el mundo del deporte tiene los ojos puestos en San Antonio.