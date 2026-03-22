Duelo de rachas en el Oeste: El presente ganador de Thunder y Lakers bajo la lupa de la historia

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La Conferencia Oeste se ha convertido en un campo de batalla donde la consistencia es el arma más letal. En las últimas semanas, dos organizaciones han acaparado los reflectores: los Oklahoma City Thunder, cuya juventud y velocidad han impuesto un ritmo frenético, y Los Ángeles Lakers, que con su novena victoria en fila este sábado (sellada por el triple agónico de Luke Kennard) demuestran que su veteranía está en el punto más alto de la temporada.

Sin embargo, para alcanzar los libros de récords de sus propias instituciones, ambos equipos aún deben recorrer un largo camino. Las rachas actuales, aunque impresionantes, palidecen ante los hitos históricos de estas franquicias.

Los Angeles Lakers: El récord absoluto de la NBA

Hablar de rachas en los Lakers es hablar de la temporada 1971-1972. En aquel entonces, el equipo liderado por Jerry West, Wilt Chamberlain y Gail Goodrich estableció una marca que sigue vigente como la más larga en la historia de la liga: 33 victorias consecutivas.

Aquel equipo no conoció la derrota desde el 5 de noviembre de 1971 hasta el 7 de enero de 1972. Para poner en perspectiva la racha actual de nueve triunfos, los Lakers de hoy necesitarían mantener su invicto durante casi un mes más de competición para siquiera acercarse a aquel hito de hace más de medio siglo.

Oklahoma City Thunder: La herencia de Seattle y la era Durant

El Thunder, como franquicia, maneja 3 vertientes históricas. Si tomamos en cuenta su pasado como los Seattle SuperSonics, su racha más larga es de 14 victorias, lograda en la temporada 1995-96, año en que llegaron a las Finales de la NBA.

Ya establecidos en Oklahoma City, la marca ocurrió en la temporada 2012-2013. En aquel diciembre de 2012, el equipo comandado por Kevin Durant y Russell Westbrook hiló 12 triunfos seguidos. Pero la mayor marca llego a comienzos de la temporada 2025-2026 donde lograron 16 victorias al hilo, igualando la racha de Golden State de 2015-2016.

Comparativa de rachas: Presente vs. Historia