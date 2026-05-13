DPOY por una razón: El muro de Wembanyama asfixia a los Timberwolves

Suscríbete a nuestros canales

En el baloncesto moderno, las estadísticas suelen medir el volumen de anotación o la eficiencia ofensiva, pero lo que Victor Wembanyama está haciendo en los Playoffs de 2026 trasciende los números convencionales. El pívot francés de los San Antonio Spurs ha convertido la pintura en un territorio prohibido, estableciendo un dominio defensivo que no se veía en la liga desde las épocas doradas de Hakeem Olajuwon o Dikembe Mutombo.

La estadística que ha encendido las redes sociales refleja una superioridad física y técnica casi inverosímil. A lo largo de la serie frente a Minnesota, "Wemby" registra 22 tapones, superando los 19 tiros de campo que los Timberwolves han logrado encestar cuando él es el defensor primario. En términos sencillos: es más probable que Wembanyama bloquee tu tiro a que logres anotar frente a él.

Este dominio no es casualidad. El tono de la serie quedó marcado desde el primer partido en el Frost Bank Center, donde Wembanyama firmó un triple-doble histórico con bloqueos:

11 puntos

15 rebotes

12 tapones (Récord histórico de la NBA en un partido de postemporada)

Aquel encuentro fue una declaración de intenciones. A pesar de que los Timberwolves han logrado competir y empatar la serie (2-2), el impacto psicológico de Wembanyama es incalculable. Cada vez que un jugador de Minnesota penetra hacia el aro y ve la silueta del francés, el porcentaje de acierto se desploma.

Un DPOY unánime

Hace apenas unas semanas, Wembanyama fue nombrado Defensor del Año de la temporada 2025-26 de forma unánime, liderando la liga con 197 tapones en temporada regular. Sin embargo, es en la presión de los Playoffs donde el joven de 22 años está demostrando por qué muchos expertos lo consideran el defensor más disruptivo de la historia.

Con la serie igualada y el pase a las Finales de Conferencia en juego, la estadística de los 22 tapones frente a las 19 canastas permitidas no es solo un número curioso: es la prueba irrefutable de que el trofeo DPOY está en las manos correctas. El "Efecto Wemby" no solo protege el aro, está cambiando las reglas del juego en la postemporada.