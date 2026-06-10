Donald Trump será baja en los asientos del Madison Square Garden para el Juego 4 de las Finales

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El palco de celebridades del Madison Square Garden tendrá una notable ausencia para el trascendental cuarto choque de las Finales de la NBA ya que no se espera que el presidente Donald Trump asista al encuentro programado para este miércoles por la noche entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Fuentes cercanas confirmaron que la decisión responde estrictamente a "conflictos de agenda y obligaciones previas" que impiden al exmandatario presentarse en el icónico recinto neoyorquino.

"Donald Trump, un fanático de los Knicks de toda la vida, vio la mayor parte del Juego 3 desde una suite, pero no asistirá al Juego 4", detalló el insider de la NBA en su reporte.

Las Finales siguen encendidas

La ausencia de Trump aliviará, en parte, la enorme carga de seguridad mediática y política que se había instalado en los alrededores del Madison Square Garden tras sus recientes cruces de declaraciones con figuras como el analista Stephen A. Smith.

Sin la distracción de la política en las tribunas, la atención regresa al 100% al plano deportivo. Con la serie al rojo vivo y una rivalidad que no para de crecer en la cancha, los Knicks buscarán defender su feudo ante los Spurs en un Juego 4 que promete mantener los niveles de audiencia en lo más alto de la televisión estadounidense.