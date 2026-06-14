De la gloria universitaria a la inmortalidad en la NBA: El viaje perfecto de los "Nova Knicks"

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Hay historias en el deporte que parecen escritas por un guionista de Hollywood, pero la realidad de la NBA acaba de entregar un capítulo que supera cualquier ficción. El sábado por la noche, los New York Knicks derrotaron 94-90 a los San Antonio Spurs en el Game 5 de las Finales, sellando un definitivo 4-1 en la serie para alzar el trofeo Larry O'Brien por primera vez desde 1973.

Más allá del fin de la histórica sequía de la "Gran Manzana", el trasfondo de este campeonato lleva el sello indeleble de una de las conexiones más puras en la historia del baloncesto: la cofradía de Villanova. Jalen Brunson, Josh Hart y Mikal Bridges, quienes probaron las mieles del éxito universitario al coronarse campeones de la NCAA en 2016 bajo la dirección de Jay Wright, replicaron la fórmula exacta una década después en el Madison Square Garden.

Una década de química inquebrantable

En 2016, un joven Jalen Brunson comandaba la base de los Wildcats, escoltado por la tremenda intensidad defensiva de Josh Hart y el atletismo perimetral de Mikal Bridges (quien luego repetiría título universitario en 2018 junto a Brunson). La gerencia de los Knicks entendió que el talento individual es valioso, pero la confianza ciega y el entendimiento colectivo no tienen precio; por ello, apostaron por reconstruir ese núcleo en la NBA mediante agresivos movimientos de mercado en los últimos años.

El resultado ha sido una de las campañas más icónicas del baloncesto moderno. Los Knicks se consolidaron en la postemporada de 2026 como los "reyes de la remontada", y el juego decisivo no fue la excepción: borraron una desventaja de 29 puntos frente a los Spurs liderados por el imponente Victor Wembanyama, manteniéndose fieles al estilo físico y aguerrido que sembraron en sus años universitarios.

Brunson toca el cielo con el MVP de las Finales

El líder indiscutible de esta gesta fue, una vez más, Jalen Brunson. El base zurdo firmó una actuación de época al anotar 45 puntos en el quinto partido (15 de ellos en el último cuarto), rompiendo el récord de la franquicia de más puntos en un partido de las Finales que ostentaba el mítico Willis Reed desde 1970. Su descomunal nivel a lo largo de la serie le valió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales.

Al término del encuentro, un Brunson visiblemente emocionado y abrazado por su padre (y entrenador asistente) Rick Brunson, reflejó la magnitud de lo conseguido:

"No tengo palabras, es todo lo que siempre soñé. Es la razón por la que vine a Nueva York. Cada vez que alguien nos descartó, encontramos la manera de regresar y hacer algo al respecto".

A su lado en la batalla, sus eternos escuderos no se quedaron atrás en el balance del partido definitivo: Mikal Bridges aportó 14 unidades con una defensa perimetral asfixiante, mientras que Josh Hart sumó 13 puntos y capturó rebotes cruciales, además de encestar tiros libres letales en el cierre del encuentro.

El vestuario de los Knicks, inundado en champaña, celebró algo más que un trofeo; celebró el triunfo de la lealtad y el entendimiento mutuo. De cortar las redes en la Final Four de la NCAA a cubrirse de confeti dorado en las Finales de la NBA, Brunson, Hart y Bridges han grabado sus nombres con letras de oro en los libros de historia del baloncesto.