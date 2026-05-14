Cleveland se une a la élite de las remontadas imposibles

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En los playoffs de la NBA, tres minutos suelen ser una eternidad para algunos y un suspiro para otros. Para los Cleveland Cavaliers, el pasado 13 de mayo se convirtió en una fecha histórica al desafiar las probabilidades matemáticas y conseguir una victoria que parecía sentenciada.

Al entrar en los últimos 180 segundos del tiempo reglamentario, Cleveland se encontraba nueve puntos abajo en el marcador. Sin embargo, una racha furiosa permitió a los Cavs dar la vuelta al resultado, convirtiéndose en apenas el cuarto equipo desde 2016 en ganar un partido de postemporada tras ir perdiendo por 9 o más puntos en el cierre del encuentro.

La hazaña de Cleveland no solo destaca por la diferencia de puntos, sino por la rareza estadística que representa en la última década. El conjunto de los Cavs ahora comparte este prestigioso registro con solo otras tres actuaciones memorables:

13 de mayo de 2026: Cleveland Cavaliers (Remontaron -9 puntos).

5 de junio de 2025: Indiana Pacers (Remontaron -9 puntos).

21 de mayo de 2025: Indiana Pacers (Remontaron una asombrosa desventaja de -14 puntos).

5 de mayo de 2025: Denver Nuggets (Remontaron -9 puntos).

El factor "carretera": El silencio de la grada local

Existe un patrón fascinante en estos cuatro encuentros: todos los equipos que lograron la remontada eran visitantes.

Ganar en una arena ajena bajo presión extrema añade una capa de dificultad psicológica incalculable. Mientras que los aficionados locales celebraban lo que parecía una victoria asegurada, Cleveland (al igual que Indiana y Denver el año pasado) mantuvo la calma para ejecutar un cierre perfecto, silenciando el pabellón rival y alterando el rumbo de la serie.

La clave del éxito en Cleveland

Liderados por la histórica actuación de James Harden, quien recientemente igualó registros de LeBron James en esta misma serie, los Cavaliers demostraron una madurez competitiva que los posiciona como un rival de cuidado en el Este. La capacidad de forzar errores, capturar rebotes ofensivos críticos y mantener la efectividad desde la línea de tiros libres en el "clutch" fue lo que permitió a los dirigidos por Cleveland entrar en los libros de récords.

Esta victoria no solo suma un punto en el casillero, sino que envía un mensaje psicológico devastador para sus oponentes: con Cleveland, el partido no se termina hasta que el reloj llega a cero.