Celtics y Sixers se juegan la gloria en un Juego 7 de vida o muerte hoy sábado 2 de Mayo

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La primera ronda de los playoffs de la NBA nos ha regalado la serie más física y tensa hasta la fecha. Lo que parecía una clasificación cómoda para los Boston Celtics, tras ponerse 3-1 arriba en la serie, se ha convertido en una pesadilla de presión absoluta. Esta noche, el TD Garden será el escenario de un Juego 7 donde la inercia ganadora de Philadelphia choca contra la urgencia histórica de los locales.

Philadelphia: De la lona al Juego 7

Los 76ers han demostrado una resiliencia inesperada. Tras perder tres de los primeros cuatro encuentros, el equipo de Nick Nurse ajustó su esquema defensivo para contener el perímetro de Boston. El peso del equipo ha recaído en un Joel Embiid que sigue siendo la fuerza más dominante en la zona pintada.

Junto a él, el crecimiento de Tyrese Maxey ha sido el motor que permitió a los Sixers evitar la eliminación en el Juego 5 en Boston y empatar la serie en casa durante el Juego 6. Philadelphia llega con la moral por las nubes, buscando ser uno de los pocos equipos en la historia en remontar un déficit de 3-1.

Boston: Prohibido fallar en casa

Para los Celtics, este Juego 7 es una prueba de fuego a su madurez. Haber permitido que una ventaja de 3-1 se esfumara ha generado dudas sobre la consistencia del cierre de partidos de Jayson Tatum y Jaylen Brown. Boston ha tenido problemas para descifrar la zona propuesta por Philadelphia en los últimos dos choques, dependiendo excesivamente del triple cuando la ofensiva se estanca.

Las claves del partido definitivo:

La batalla por el rebote: Con Embiid recuperando su forma física, Boston tendrá la misión crítica de cerrar el tablero defensivo para evitar segundas oportunidades de Philadelphia.

El factor campo: Aunque los Sixers ya ganaron el Juego 5 en esta cancha, el ambiente de un Juego 7 en Boston es uno de los más pesados de la liga. La respuesta de los jugadores de rol de los Celtics será vital.

Ajustes en la primera ronda: El ganador de este encuentro no solo avanza a las Semifinales de Conferencia, sino que enviará un mensaje contundente al resto de los clasificados del Este sobre su capacidad de sobrevivir bajo presión extrema.

Todo está listo para el salto inicial. Los Celtics buscan evitar un colapso histórico y los 76ers buscan culminar una remontada que definirá sus legados.