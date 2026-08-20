Camino despejado a Los Ángeles: Jonathan Kuminga acerca su futuro a los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA ha tomado un giro definitivo para Jonathan Kuminga. Con la agencia libre entrando en sus etapas clave, el alero ha visto cómo su abanico de posibilidades se estrecha drásticamente, posicionando a Los Angeles Lakers como el destino inminente para concretar su próximo acuerdo profesional.

La decisión estratégica de los Cleveland Cavaliers de apostar por Peyton Watson mediante un acuerdo de sign-and-trade cerró la puerta a la llegada de Kuminga a Ohio. Al cubrir la posición de alero con Watson, los Cavaliers abandonaron la puja por Kuminga, eliminando uno de los destinos más atractivos que barajaba su entorno para hacer palanca en las negociaciones.

Un mercado reducido a dos contendientes

Con Cleveland fuera de la carrera, la baraja de opciones para el jugador ha quedado limitada a dos escenarios muy concretos en la Conferencia Oeste:

Los Angeles Lakers: La opción prioritaria para el jugador, donde encajaría como una pieza atlética de impacto inmediato en el esquema del equipo.

La opción prioritaria para el jugador, donde encajaría como una pieza atlética de impacto inmediato en el esquema del equipo. Minnesota Timberwolves: La alternativa restante en el mercado, aunque con un margen de maniobra salarial más complejo.

El interés mutuo entre Kuminga y la gerencia de los Lakers encarrila la situación hacia un acuerdo inminente, consolidando a Los Ángeles como el escenario donde el joven alero busca establecer el siguiente capítulo de su carrera.