​​​​​​​Boston silencia el Wells Fargo Center: Los Celtics arruinan el regreso de Embiid

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La narrativa de la noche estaba escrita para una redención épica en Filadelfia, pero los Boston Celtics tenían otros planes. El regreso de Joel Embiid, quien se perdió los compromisos previos, inyectó energía a la grada y a su equipo en los primeros pasajes del encuentro, pero no fue suficiente para frenar la maquinaria verde, que terminó imponiendo condiciones con un marcador final de 128-96.

El factor Embiid: Impacto limitado

El pívot camerunés mostró destellos de su calidad habitual en su retorno. Sin embargo, la falta de ritmo de juego y la agresiva defensa enviada por Joe Mazzulla le pasaron factura. Boston utilizó una estrategia de rotaciones constantes para desgastar al centro de los Sixers, forzándolo a tomar tiros incómodos y limitando su capacidad para generar juego desde el poste alto.

Mientras Filadelfia buscaba acoplarse nuevamente a su estrella, Boston fluyó con una armonía envidiable. Prichard lideró la ofensiva con 32 puntos, incluyendo 6 triples que apagaron cada intento de remontada local. Por su parte, Jayson Tatum aportó 30 unidades y una defensa asfixiante.

El triunfo de Boston se cimentó en su efectividad desde la línea de tres puntos, donde registraron un notable 45.28% de acierto frente a un discreto 30% de los locales. La lucha por los tableros, que usualmente favorece a los Sixers con Embiid en cancha, terminó siendo una batalla igualada que Boston supo capitalizar mediante puntos en transición.

Panorama de la serie

Con este resultado, los Celtics toman una ventaja de 3-1 y regresan al TD Garden con la oportunidad de sentenciar la eliminatoria frente a su afición. Para los Sixers, la urgencia es máxima: deberán ajustar su esquema defensivo y esperar que Embiid recupere su mejor forma física en menos de 48 horas si desean evitar una eliminación prematura.