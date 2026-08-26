Bennedict Mathurin pacta por dos temporadas y $16 millones con New Orleans Pelicans

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En un movimiento estratégico dentro del mercado de la NBA, Bennedict Mathurin ha alcanzado un acuerdo por dos temporadas y 16 millones de dólares con los New Orleans Pelicans. El pacto incluye una opción de jugador, lo que garantiza al canadiense el control sobre su futuro a corto plazo.

La negociación dio un giro decisivo cuando los representantes de Mathurin se acercaron a la gerencia de Los Angeles Clippers para solicitar la retirada de su oferta calificada (qualifying offer) fijada en 8.8 millones de dólares. Al declinar dicha opción, el jugador convirtió una situación de incertidumbre en un escenario mucho más favorable en Nueva Orleáns, asegurando estabilidad económica inmediata sin comprometer su proyección en la liga.

Apuesta por la flexibilidad en el mercado

La decisión del jugador prioriza la maniobrabilidad financiera sobre compromisos a largo plazo. En lugar de aceptar ofertas de mayor extensión que implicaran un control prolongado por parte de la franquicia, la agencia del baloncestista optó por trazar la ruta más rápida hacia la agencia libre no restringida de la próxima pretemporada.

Con esta incorporación, los Pelicans suman a su plantilla un anotador atlético y versátil para el perímetro. Para Mathurin, la estancia en Nueva Orleáns representa una vitrina idónea para asumir un rol protagónico en la rotación y revalorizar su perfil antes de explorar nuevamente el mercado de agentes libres.