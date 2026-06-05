Austin Reaves exige contrato máximo para renovar con los Lakers

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La agencia libre de la NBA acaba de encenderse con una de las peticiones financieras más agresivas de la pretemporada. Austin Reaves, quien se ha transformado en un pilar indiscutible del perímetro de Los Angeles Lakers, ha puesto sus cartas sobre la mesa y sus pretensiones apuntan directo al tope salarial de la liga.

Según informó el reconocido periodista Brad Turner de Los Angeles Times, el escolta está buscando un contrato máximo que podría alcanzar los 239.25 millones de dólares distribuidos en cinco temporadas. Para activar este movimiento, Reaves declinará formalmente su opción de jugador de 14.9 millones de dólares para la próxima campaña, ingresando al mercado abierto con la firme convicción de cobrar el valor más alto posible.

La solicitud de Reaves puede parecer estratosférica para un jugador que llegó a la liga sin ser elegido en el Draft, pero sus números respaldan el salto de nivel. Viene de firmar la mejor campaña de su carrera con promedios de 23.3 puntos, 4.7 rebotes y 1.1 robos por partido, consolidándose como la pieza exterior idónea en el esquema angelino.

De concretarse la firma por el monto exigido, el salario anual promedio de Reaves rondaría los 48 millones de dólares por temporada. Dicha cifra lo colocaría automáticamente como el sexto escolta mejor pagado de toda la NBA, apenas un escalón por debajo de la superestrella de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards ($48.9 millones).

¿Habrá descuento por jugar "en casa"?

Uno de los puntos más críticos reportados por Turner es la postura del jugador respecto a las negociaciones con la oficina principal de los de púrpura y oro. Actualmente, no está nada claro si Reaves estaría dispuesto a aceptar un descuento por "localía" (hometown discount) para facilitar la flexibilidad financiera de la franquicia.

El jugador apostó por sí mismo al no firmar extensiones previas de menor valor, y ahora busca que el mercado valide su rendimiento. Si decide probar la agencia libre sin restricciones, equipos con amplio espacio salarial como los Chicago Bulls o los Brooklyn Nets podrían tentar al jugador con ofertas máximas de hasta 177 millones por cuatro años, obligando a los Lakers a igualar la oferta o ejecutar un complejo sign-and-trade.

El impacto en la estructura de los Lakers

La exigencia de Reaves pone contra las cuerdas los planes de reconstrucción veraniega de la gerencia de Los Ángeles, que debe resolver un rompecabezas de tres piezas de alta prioridad:

El socio de Luka: El astro esloveno Luka Dončić ha manifestado explícitamente a la gerencia su deseo de mantener a Reaves a su lado a largo plazo, valorando la química que desarrollaron en el último tramo del año. El factor LeBron James: La renovación de Reaves por el máximo obliga a la gerencia a cuadrar números matemáticos muy finos si planean retener a LeBron James (quien según proyecciones podría regresar con un pacto de dos años y $25 millones por campaña) y equilibrar el impuesto al lujo. El dilema defensivo: Invertir más de 90 millones de dólares anuales en el dúo Dončić-Reaves compromete la capacidad del equipo para buscar alas versátiles y un pívot protector del aro que compense las carencias defensivas de esa línea exterior.

Al tener cinco años de experiencia en la liga, Reaves califica estrictamente para un contrato equivalente al 25% del límite salarial proyectado. La pelota está ahora en la cancha de los Lakers: decidir si pagan el precio premium por su estrella emergente o arriesgan perderlo en el mercado libre ante ofertas externas.

El verano en Hollywood se anticipa largo, costoso y con el margen de error más reducido de los últimos años para la organización más laureada de la Conferencia Oeste.