Apuesta por el carácter: Dillon Brooks firma extensión con Phoenix Suns

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Los Phoenix Suns han cerrado un movimiento clave para blindar su núcleo competitivo de cara al futuro. El alero canadiense Dillon Brooks ha alcanzado un acuerdo con la franquicia para extender su vínculo contractual por tres años y 73 millones de dólares adicionales, un compromiso que lo mantendrá en el equipo hasta la temporada 2029-30. La noticia fue confirmada a ESPN por su agente, Mike George, de la agencia Klutch Sports.

Desde su llegada a la organización, Brooks se ha erigido como un pilar imprescindible en la identidad del equipo. Su estilo de juego agresivo, intenso y con impacto en ambos lados de la cancha (two-way) se ha alineado a la perfección con la mentalidad que busca consolidar el entrenador Jordan Ott en el vestuario de los Suns.

Blindaje a largo plazo para un perfil de élite

La gerencia de Phoenix priorizó amarrar la permanencia de Brooks antes de que entrara en las fases finales de su contrato previo, reconociendo su capacidad para marcar el tono defensivo ante los mejores anotadores de la liga y su evolución en la toma de decisiones ofensivas.

Con esta extensión garantizada por 73 millones de dólares, la directiva de Arizona no solo premia el rendimiento del alero, sino que asegura estabilidad y carácter competitivo para su proyecto deportivo a lo largo de las próximas cuatro temporadas.