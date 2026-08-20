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"Anillo o fracaso": Shaquille O'Neal no acepta nada menos que el campeonato para los Sixers

El panorama de la NBA ha sufrido un giro sísmico y la presión mediática no ha tardado en alcanzar su punto máximo en Philadelphia

Por

Eimy Carta
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 11:17 am
"Anillo o fracaso": Shaquille O'Neal no acepta nada menos que el campeonato para los Sixers
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Tras la incorporación estelar de LeBron James y Jaylen Brown, la leyenda del baloncesto y analista Shaquille O'Neal fijó la única vara de medir válida para la franquicia: ganar el título este mismo año.

Durante sus recientes declaraciones, "Shaq" dejó en claro que la gerencia de los Sixers ya no tiene margen de error ni excusas para postergar la gloria. Con la llegada de dos piezas de calibre de Jugador Más Valioso y campeón de la NBA, el proyecto entra inmediatamente en la categoría de la máxima exigencia.

Un superequipo confeccionado para la gloria

El análisis de O'Neal destaca que Philadelphia no solo adquirió figuras de primer nivel, sino que las sumó a un bloque ya consolidado:

  • Poder de convocatoria e impacto: La combinación de LeBron James y Jaylen Brown sitúa a Philadelphia en la cima de cualquier quiniela para la carrera por el campeonato.

  • El respaldo de la plantilla: La franquicia ya contaba con una estructura sólida, impulsada por el talento joven de Tyrese Maxey y el dominio en la pintura de Joel Embiid.

  • La química y la jerarquía: El nivel de exigencia para referentes como Brown y Maxey, sumado al liderazgo de LeBron, eleva el techo del equipo a un terreno en el que cualquier resultado distinto al trofeo Larry O'Brien será considerado un fracaso.

La llegada de estas súper estrellas acorta de inmediato los plazos de reconstrucción o adaptación. Con un vestuario abarrotado de talento, veteranos comprobados y figuras de élite, el mensaje de Shaquille O'Neal resuena tanto dentro del vestuario como en toda la liga: las bases están puestas y el momento de levantar el trofeo es ahora.

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