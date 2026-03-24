Alarma en la Bahía: La estremecedora caída de Moses Moody tras un intento de volcada

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Lo que prometía ser una de las jugadas más espectaculares de la jornada terminó en un momento de máxima tensión para los Golden State Warriors. En el encuentro disputado anoche, Moses Moody protagonizó un incidente que dejó silenciado al Chase Center, tras una caída que proyecta serias dudas sobre su disponibilidad para el cierre de la temporada regular.

El joven perimetral de 23 años se elevó con potencia para intentar un mate sobre la defensa rival, pero un ligero contacto en el aire le hizo perder el eje de gravedad. Al no poder estabilizarse, Moody impactó directamente contra el tabloncillo, absorbiendo todo el peso del choque con su extremidad inferior.

Un impacto visual preocupante

Inmediatamente después de la jugada, las asistencias médicas ingresaron a la pista para atender al jugador, quien mostraba claros signos de dolor. Sin embargo, lo que más ha impactado a la opinión pública y a los analistas deportivos ha sido el estado físico de su articulación tras el golpe.

Las imágenes captadas por los fotógrafos a pie de cancha muestran una inflamación severa y deformidad evidente en la rodilla derecha de Moody. La magnitud del hematoma y el ángulo del impacto sugieren una hiperextensión o un traumatismo óseo de consideración, aunque la franquicia aún no ha emitido un comunicado oficial con los resultados de la resonancia magnética.

El vacío en la rotación de Steve Kerr

La posible baja de Moody llega en el peor momento posible para los Warriors. Con el equipo peleando por asegurar su puesto en el Play-In de la Conferencia Oeste, la ausencia de un jugador que promediaba 12.5 puntos y un 38% en triples este mes obliga a Steve Kerr a reestructurar su rotación de urgencia.

Se espera que en las próximas horas se determine si se trata de un esguince de ligamentos o si, por el contrario, el jugador deberá pasar por el quirófano, lo que pondría fin a su campaña 2025-26 de forma prematura.