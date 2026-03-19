Alarma en Detroit: Cade Cunningham, baja indefinida tras sufrir un colapso pulmonar

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Un golpe devastador ha sacudido los cimientos de los Detroit Pistons. La organización ha confirmado oficialmente que su estrella y base franquicia, Cade Cunningham, ha sido diagnosticado con un colapso pulmonar (neumotórax), una condición médica grave que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo de tiempo prolongado.

La noticia llega en el momento más inoportuno para la joven escuadra de Detroit, que se encontraba en plena lucha por consolidar su identidad de juego en este cierre de temporada 2025-26.

Un diagnóstico delicado

Aunque el equipo no ha proporcionado un cronograma exacto para su regreso, el diagnóstico de un pulmón colapsado requiere, por protocolo médico, un tratamiento de reposo absoluto y un monitoreo constante de la capacidad respiratoria antes de permitir cualquier actividad física de alto impacto.

Expertos médicos sugieren que, dependiendo de la gravedad del neumotórax y de si requiere o no una intervención menor (como la inserción de un tubo torácico), el tiempo de baja podría oscilar entre 4 y 8 semanas, lo que efectivamente pone en duda su participación en lo que resta de la campaña regular.

El impacto en los Pistons: Un vacío insustituible

Cunningham estaba firmando una de sus mejores campañas profesionales, promediando números de calibre All-Star y liderando al equipo tanto en anotación como en asistencias. Su ausencia obliga al técnico de Detroit a reconfigurar todo el esquema ofensivo, otorgando mayor responsabilidad a figuras jóvenes como Jaden Ivey y Ausar Thompson.

Sin su capitán en la duela, los Pistons pierden no solo 22.7 puntos por partido, sino también al jugador que mejor controla el ritmo de juego y la ejecución en los momentos de mayor presión (clutch).

Precedentes y recuperación

Si bien el neumotórax es una condición alarmante, la medicina deportiva moderna ha permitido que otros atletas regresen al 100% de sus capacidades tras una recuperación adecuada. La prioridad de los Pistons, será la salud a largo plazo del jugador, evitando cualquier intento de forzar su regreso antes de que sus pulmones estén completamente funcionales.