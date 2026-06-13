A las puertas de la gloria: Knicks buscan finiquitar las Finales

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La sequía más famosa del baloncesto neoyorquino podría llegar a su fin esta noche. Los New York Knicks saltarán al tabloncillo del Frost Bank Center con una ventaja que parece definitiva, pero ante un rival que no tiene mañana. El Juego 5 de las Finales de la NBA 2026 se presenta como el escenario idóneo para una coronación histórica o para el inicio de una resistencia épica por parte de los San Antonio Spurs.

El milagro del Juego 4: Una remontada para los libros de historia

El panorama para los Knicks lucía desolador el pasado miércoles en el Madison Square Garden. Al llegar al medio tiempo, San Antonio ganaba cómodamente 76-49, impulsado por una ofensiva letal. Sin embargo, lo que ocurrió en la segunda mitad desafió toda lógica deportiva.

New York borró un déficit de 29 puntos gracias a una actuación soberbia de sus figuras principales:

Jalen Brunson: Cargó con el peso ofensivo encestando 36 puntos.

OG Anunoby: No solo sumó 33 unidades (con un impresionante 7 de 9 en triples), sino que se vistió de héroe al anotar el canasto de la victoria mediante un emocionante palmeo (putback) con solo 1.2 segundos en el reloj, sellando el definitivo 107-106.

El regreso de 29 puntos ejecutado por los Knicks en el Juego 4 es oficialmente la remontada más grande jamás registrada en un partido de las Finales de la NBA.

Las claves del Juego 5: ¿Anillos o supervivencia?

El traslado de la serie de vuelta a Texas añade una enorme capa de drama. Los Knicks ya demostraron que pueden ganar en territorio hostil tras llevarse los Juegos 1 y 2 en San Antonio, pero cerrar una serie de campeonato siempre es el paso más difícil.

1. El factor Victor Wembanyama

El "Alien" de los Spurs se enfrenta a la eliminación por primera vez en el escenario más grande del mundo. El pívot francés ha sido una fuerza de la naturaleza en la pintura, pero el desgaste físico y la asfixiante defensa colectiva de Nueva York (liderada en tramos por Anunoby y Karl-Anthony Towns) le han pasado factura en los cierres de partido. Además, Wembanyama entra a este compromiso bajo la lupa reglamentaria: se encuentra a una sola falta flagrante de recibir una suspensión automática de un partido, por lo que deberá cuidar la agresividad en la pintura.

2. El ritmo de los bases: Brunson vs. Fox

La batalla en la conducción será vital. Mientras Jalen Brunson ha manejado los hilos del equipo con la calma de un cirujano, De'Aaron Fox necesita mantener el pie en el acelerador para San Antonio durante los 48 minutos, evitando los baches ofensivos que condenaron a su equipo en el último cuarto del choque anterior.

3. El peso de la historia (1973-2026)

Para la franquicia de la "Gran Manzana", este partido representa la oportunidad de colgar su primer cartel de campeones desde 1973, la época dorada de Walt Frazier y Willis Reed. Han pasado 53 años de frustraciones, reconstrucciones fallidas y promesas rotas que pueden quedar en el olvido si logran vencer una vez más en la carretera.

El quinteto de San Antonio saltará a la cancha buscando forzar un sexto juego y demostrar por qué el Oeste sigue siendo un territorio salvaje. Por su parte, Nueva York llega con el impulso anímico más alto de toda su temporada contemporánea. La mesa está servida para un choque de alta intensidad en Texas.