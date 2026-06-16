Mundial 2026: La implacable historia de los técnicos despedidos en plena competencia

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La presión en una Copa del Mundo de la FIFA es un ecosistema hostil donde la paciencia no existe. Cuando los resultados o la política interna colisionan con las expectativas de una federación, las cabezas de los seleccionadores suelen rodar sin contemplaciones, incluso si el torneo no ha terminado.

La destitución más reciente en la cita de Túnez (2026) nos recuerda que en el fútbol de máxima exigencia no hay contratos inmunes al fracaso inmediato.

Francia 1998: El año de la purga masiva en fase de grupos

La Copa del Mundo de 1998 posee el récord absoluto de seleccionadores despedidos a mitad de la primera fase. Tres federaciones distintas perdieron la paciencia tras disputarse apenas 180 minutos de juego:

Kasperczak (Túnez - 1998): El estratega fue cesado de manera fulminante por la federación tunecina justo después de perder los primeros dos partidos de la fase de grupos, dejando al equipo sin opciones y a la deriva antes de cerrar el calendario.

Parreira (Arabia Saudita - 1998): Ni siquiera el prestigio de haber sido campeón del mundo con Brasil cuatro años antes salvó a Carlos Alberto Parreira. Los directivos saudíes lo destituyeron tras encajar dos derrotas consecutivas en el arranque del torneo.

Kun Cha (Corea del Sur - 1998): Cha Bum-kun sufrió exactamente el mismo destino en territorio francés. La estrepitosa puesta en escena de los surcoreanos provocó su despido inmediato tras caer en los primeros dos compromisos grupales.

Rusia 2018: El escándalo político-deportivo de Lopetegui

Julen Lopetegui (España - 2018): Quizás el despido más caótico e impactante de la historia moderna. No se debió a un mal rendimiento en la cancha, sino a un terremoto institucional. Lopetegui fue echado por la Real Federación Española de Fútbol a solo dos días antes del debut mundialista tras anunciarse oficialmente su fichaje por el Real Madrid, un movimiento considerado como una traición por la cúpula federativa a las puertas de la competición.

El antecedente actual: El regreso de la guillotina tunecina

Lamouchi (Túnez - 2026): La historia volvió a ensañarse con el banquillo de las Águilas de Cartago en este 2026. Sabri Lamouchi firmó el despido más rápido de la presente edición al ser cesado de su cargo de forma fulminante tras caer estrepitosamente por 1-5 en su partido de debut. Una humillación deportiva que la federación consideró insostenible, reviviendo los fantasmas que la misma selección experimentó 28 años atrás con Kasperczak.

Estos casos demuestran que el banquillo de un Mundial es el puesto más volátil del deporte. Ya sea por un colapso táctico en el debut, dos partidos perdidos en fila o negociaciones contractuales a espaldas de la federación, la Copa del Mundo no perdona errores y exige facturas de inmediato.