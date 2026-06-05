¿Podrá OKC mantener a sus estrellas en la era del 'apron'?

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Durante años, la gerencia de Oklahoma City, comandada por Sam Presti, fue alabada por una gestión impecable: acumular una cantidad histórica de selecciones del Draft mientras desarrollaba un núcleo joven y sumamente competitivo a un costo mínimo. Sin embargo, el inevitable reloj financiero de la NBA ha dictado su sentencia. El éxito se paga, y para el Thunder, la factura acaba de llegar.

De cara a la próxima campaña, Oklahoma City marcará un hito en la actual estructura económica de la liga. Se proyecta que sea el único equipo en toda la NBA que cargue con tres salarios simultáneos por encima de la barrera de los 40 millones de dólares. El tridente estelar que sostiene las aspiraciones de campeonato de la franquicia verá un salto masivo en sus cuentas bancarias:

Chet Holmgren: $41.3 millones

Jalen Williams: $41.3 millones

Shai Gilgeous-Alexander: $40.9 millones

El fin de las gangas y el impacto del nuevo convenio

Hasta hace poco, mantener juntos a Holmgren y Williams bajo contratos de novatos permitía al Thunder rodearlos de una profundidad envidiable sin comprometer sus finanzas. Con la entrada en vigor de sus respectivas extensiones máximas de contrato, ambos jóvenes pasan a percibir el 25% del límite salarial del equipo de manera inmediata.

Sumados al contrato de superestrella del actual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, el Thunder gastará aproximadamente 123.5 millones de dólares solo en tres jugadores.

Esta concentración de talento y dinero sitúa directamente a OKC bajo la lupa de las nuevas y punitivas reglas de la liga. Los denominados "pagos premium" del apron (los rigurosos umbrales de penalización fiscal sobre el impuesto al lujo) han tocado a su puerta.

Las consecuencias en los despachos

Estar en la zona del apron (y muy posiblemente superar el temido segundo apron, proyectado por encima de los 222 millones de dólares para la plantilla total) no es solo un problema de dinero para los propietarios; altera por completo la forma en que el equipo puede operar. Bajo estas restricciones coloniales del nuevo Convenio Colectivo (CBA):

Adiós a los traspasos agregados: El equipo perderá la capacidad de empaquetar múltiples salarios de jugadores para recibir a una estrella de mayor sueldo. Congelamiento de rondas: Las selecciones de primera ronda del Draft a siete años vista quedan sujetas a restricciones de traspaso. Adiós a las excepciones: No se permite el uso de la excepción de nivel medio (Mid-Level Exception) para firmar agentes libres clave en el mercado veraniego.

A pesar del laberinto financiero que se avecina, los expertos coinciden en que este es el paso natural de una franquicia construida para ganar. Ningún precio es demasiado alto cuando se tiene un roster listo para competir por el campeonato de la NBA durante la próxima media década.

El Thunder ya no es la adorable sorpresa de la Conferencia Oeste repleta de contratos baratos; ahora es un gigante corporativo de la liga que paga el precio de su propia excelencia. La era del apron ha comenzado en Oklahoma.