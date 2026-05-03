El "Impuesto MSG": Ver a los Knicks cuesta el triple que las Semifinales en el Oeste

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El Madison Square Garden ha vuelto a hacer honor a su reputación como la arena más cara del mundo. Con el inicio de las Semifinales de la Conferencia Este programado para este lunes 4 de mayo, los precios del mercado secundario han enviado un mensaje claro: la fiebre por los New York Knicks no tiene techo, ni tampoco lo tiene el bolsillo de sus seguidores.

El precio de entrada más económico (get-in price) para el Juego 1 entre los New York Knicks y los Philadelphia 76ers se sitúa en unos asombrosos $503. Esta cifra no garantiza una visión cercana al parqué, sino apenas un lugar en las últimas filas del nivel superior del recinto neoyorquino.

Contraste de mercados: Broadway vs. Oklahoma

La cifra resulta aún más impactante cuando se compara con la otra gran llave de Semifinales. Para el enfrentamiento en el Oeste entre el Oklahoma City Thunder y los Los Ángeles Lakers, el precio de entrada en el Paycom Center comienza en $179.

A pesar de que el duelo en Oklahoma cuenta con la presencia mediática de los Lakers y el estatus del Thunder como contendiente joven, el costo para los fanáticos locales es un 64% más bajo que en Nueva York.

¿Por qué son tan altos los precios en MSG?

Analistas del mercado de boletos señalan tres factores clave para esta inflación:

La rivalidad regional: El choque ante los 76ers, tras su histórica remontada contra Boston, ha inyectado una dosis de adrenalina extra en la fanaticada de los Knicks. Capacidad y prestigio: El Garden opera bajo una demanda constante que supera por mucho su oferta de asientos, permitiendo que los precios se mantengan en niveles "irreales" incluso para las rondas iniciales. El "Factor Nueva York": Históricamente, el mercado de Nueva York soporta precios base mucho más altos que ciudades del interior como Oklahoma City, independientemente del rival en turno.

Expectativa por las nubes

Para el fanático promedio, la diferencia de $324 entre ver un juego en el MSG o en el Paycom Center es la diferencia entre asistir a un solo encuentro o comprar un paquete para casi toda la serie en el Oeste. Sin embargo, para los fieles de los Knicks, el costo parece ser un detalle secundario ante la oportunidad de ver a su equipo buscar el regreso a las Finales de Conferencia.

Con el Juego 1 a pocas horas de iniciar, la tendencia indica que estos precios podrían subir aún más si la serie se extiende, consolidando al Madison Square Garden como el epicentro del lujo en el deporte profesional estadounidense este 2026.