Delcy Rodríguez ordena este cambio radical en la Superliga Profesional de Baloncesto

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este lunes 22 de junio un cambio radical en la estructura de la próxima edición de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), máxima división del deporte de las alturas. Este anuncio lo hizo la mandataria desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, Caracas.

Rodríguez señaló que la Superliga tendrá más tiempo de competencia, el cual pasará de tres a seis meses. Este cambio fue sugerido por Gregory Vargas, jugador de Marinos de Anzoátegui. El problema para la SPB de aquí en adelante es buscar el espacio en el calendario con las ventanas FIBA.

Homenaje a los monarcas del tabloncillo nacional

Durante la ceremonia también se reconoció la histórica gesta de la selección femenina de baloncesto U18 (que competirá como U19), tras alcanzar su boleto a la Copa Mundial FIBA U-19 China 2027. Las juveniles venezolanas lograron la histórica clasificación internacional luego de imponerse con autoridad a la escuadra anfitriona de México con un marcador de 80-69 en los cuartos de final de la AmeriCup celebrada en Irapuato.

Asimismo, Marinos de Anzoátegui fue galardonado en la rama masculina, ya que alzó su duodécimo trofeo tras imponerse en la serie final con un contundente marcador de 82-66 frente a sus eternos rivales, Guaiqueríes de Margarita, consolidándose de manera definitiva como la franquicia más laureada en la historia del baloncesto profesional venezolano.

De igual manera, las jugadoras de Hidrocarburos de Caracas recibieron honores tras coronarse campeonas de la Superliga Profesional de Baloncesto Femenino (SPBF) 2026. El quinteto de la capital se impuso en la Gran Final a las Costaneras de Puerto Cabello, cerrando una campaña redonda donde su estelar figura, Daniela Wallen, fue galardonada con la distinción de Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo.