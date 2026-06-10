Venezuela domina a República Dominicana en el inicio del AmeriCup Femenino U18

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El baloncesto venezolano está de fiesta. La selección nacional femenina Sub-18 selló un debut ideal en el FIBA AmeriCup de la categoría tras imponerse con autoridad a la delegación de la República Dominicana con pizarra de 77-60. El combinado criollo saltó al tabloncillo con una enorme intensidad, demostrando que viajaron con la firme intención de ser protagonistas en el torneo continental.

El encuentro, que enfrentaba a dos rivales caribeños con estilos dinámicos, se decantó del lado de las venezolanas gracias a una sólida ejecución colectiva, una férrea defensa en la pintura y una efectividad sostenida en los tiros de campo que terminó por desgastar la resistencia dominicana.

Solidez de principio a fin

Desde el salto entre dos, la escuadra Vinotinto impuso el ritmo del partido. La combinación de transiciones rápidas y un certero juego perimetral le permitió a Venezuela abrir una brecha cómoda en el marcador a partir del segundo cuarto, una ventaja que supieron administrar y estirar hasta el silbatazo final.

Con este resultado de 77 a 60, el combinado nacional suma sus primeros puntos en la fase de grupos, un paso crucial en sus aspiraciones para avanzar a las fases de eliminación directa y pelear por los puestos de clasificación al Mundial de la categoría.

Más allá del sólido triunfo colectivo, los reflectores del continente se posaron sobre una figura indiscutible: Astrid Inojosa. La jugadora criolla cargó con el peso ofensivo del equipo y completó una exhibición que ya forma parte de los libros de oro del baloncesto americano. Con una efectividad demoledora, Inojosa encestó 33 puntos, una cifra que no solo destruyó el planteamiento defensivo dominicano, sino que la consagró al registrar la tercera mayor cantidad de puntos anotados por una jugadora en un solo partido en la historia del AmeriCup Femenino U18.

Próximos desafíos

El torneo continental apenas comienza y el cuerpo técnico venezolano ya pasa la página para enfocar sus esfuerzos en el siguiente rival de la zona. Iniciar con una victoria de 17 puntos de diferencia inyecta una dosis masiva de confianza a un grupo de jóvenes que sueña en grande y que ya ha puesto a celebrar a todo el país. Hoy miércoles 10 de Junio se enfrentan a Puerto Rico a las 5:00pm y el viernes 12 de Junio ante Canadá a las 5:00pm hora Venezuela.