Trotamundos de Carabobo agita el banquillo: Ronald Guillén no continúa como DT

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En un movimiento inesperado dentro de la presente temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), el "Expreso Azul" ha decidido dar un giro de timón. A través de un comunicado oficial, la organización de Trotamundos de Carabobo confirmó la salida de Ronald Guillén de su cargo como Director Técnico.

La salida de Guillén se produce en un momento crucial de la campaña, donde la exigencia por resultados inmediatos ha pesado sobre la continuidad del proyecto. Pese a los esfuerzos por mantener al equipo en los puestos de vanguardia de la Conferencia, la gerencia carabobeña optó por prescindir de los servicios del estratega, agradeciendo su profesionalismo durante el tiempo que estuvo al frente del quinteto valenciano.

Para evitar vacíos de poder en la dirección técnica, la directiva ha recurrido a una figura que ya conoce profundamente la dinámica interna del equipo: Juan Cruz Narvarte. El técnico argentino, quien hasta ahora se desempeñaba como primer asistente de Guillén, tomará las riendas del equipo de manera interina.

Narvarte, un viejo conocido del circuito rentado venezolano con experiencia previa en equipos como Bucaneros de La Guaira y en el propio banquillo azul, tiene la tarea de estabilizar el juego del equipo y mantener el enfoque competitivo mientras la directiva define si buscará un reemplazo externo o ratificará su continuidad para el resto de la postemporada.

El debut de Narvarte como principal se produce en una semana de alta intensidad. Con una plantilla que cuenta con figuras como Tyler Bey y la base criolla experimentada, el nuevo estratega deberá ajustar rápidamente los sistemas defensivos para devolverle al "Expreso" la contundencia necesaria de cara a las instancias decisivas de la SPB.