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SPB: ¡Trabucos! Así quedó el Draft de la Final

Solo fue una selección por cada equipo (o uno criollo o uno importado)

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Meridiano

Lunes, 08 de junio de 2026 a las 11:39 am
SPB: ¡Trabucos! Así quedó el Draft de la Final
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La Final de la SPB ya está definida. Guaiqueríes de Margarita se medirá a Marinos de Anzoátegui en una nueva edición de la serie del Ferry. Pero antes del inicio de la definición por el título hubo Draft de refuerzos. 

En el sorteo quedó como primera escogencia Guaiqueríes y como segunda Marinos. Cada equipo tenía máximo una elección, podía ser bien importado o criollo.

1- Guaiqueríes eligió a Nahziah Carter 

2- Marinos seleccionó a Luis "Tapipa" Duarte

Recuerda que todas las finales de la SPB las podrás seguir a través de Meridiano Televisión y la multiplataforma Meridiano

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