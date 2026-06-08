SPB: ¡Trabucos! Así quedó el Draft de la Final

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La Final de la SPB ya está definida. Guaiqueríes de Margarita se medirá a Marinos de Anzoátegui en una nueva edición de la serie del Ferry. Pero antes del inicio de la definición por el título hubo Draft de refuerzos.



En el sorteo quedó como primera escogencia Guaiqueríes y como segunda Marinos. Cada equipo tenía máximo una elección, podía ser bien importado o criollo.

1- Guaiqueríes eligió a Nahziah Carter

2- Marinos seleccionó a Luis "Tapipa" Duarte

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