¡Sigue con vida! Guaiqueríes bombardeó La Caldera y frenó la celebración de Marinos

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La champaña tuvo que volver al congelador en el oriente del país. Cuando todo estaba preparado para una fiesta histórica en el Gimnasio Luis Ramos, Guaiqueríes de Margarita sacó el orgullo de la Tribu para evitar la barrida y derrotar 81-70 a Marinos de Anzoátegui en el cuarto duelo de la instancia decisiva. Con este categórico triunfo en condición de visitante, el quinteto insular extiende la definición de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 y obliga a la disputa de un quinto compromiso.

La victoria representa un bálsamo de fe para el cuadro verde, que frena en seco el ímpetu del "Acorazado Oriental" y demuestra que en una final de máxima rivalidad no existen los caminos sencillos hacia la gloria.

Ráfaga perimetral e igualdad de récord en Puerto La Cruz

Fiel al libreto de los compromisos previos en "La Caldera del Diablo", la escuadra naval saltó al tabloncillo con el acelerador a fondo, adjudicándose el parcial de apertura con un cómodo 21-13 que ilusionaba a los miles de fanáticos presentes. No obstante, el panorama dio un vuelco radical en el segundo período. Guaiqueríes destapó una implacable efectividad desde la larga distancia para hilvanar una remontada soberbia, marchándose al descanso con una inédita ventaja de 42-34.

La renta visitante se estiró a nueve puntos al ingresar al último cuarto (63-52). A pesar de que la defensa de Marinos apretó las tuercas y dejó seco el ataque insular durante seis minutos para acercar la pizarra a solo una posesión (69-67) con poco más de dos minutos en el reloj, la experiencia de Pedro Chourio emergió para liquidar el pleito. El escolta venezolano destrabó el drama con canastos cruciales para terminar con 24 contables, firmando una noche de leyenda al encestar 8 triples en 12 intentos, cifra que iguala el récord histórico para un encuentro de Gran Final. La ofensiva ganadora también contó con la redención de Nazhiah Carter, máximo anotador con 25 unidades, neutralizando el esfuerzo de Luis "Tapipa" Duarte (13 puntos y 6 rebotes) por el bando naval.

Cita crucial este jueves

La batalla por el trofeo de campeón de la SPB 2026 escribirá un nuevo y emocionante capítulo este jueves 18 de junio en el mismo feudo del eje Barcelona-Puerto La Cruz. Marinos saltará nuevamente al tabloncillo con la presión de asegurar su duodécimo título ante su público, mientras que Guaiqueríes buscará hilvanar otro triunfo que traslade la serie de regreso a la isla.

Adaptabilidad y respuestas inmediatas en la era digital con Biopago

La capacidad de Guaiqueríes para ajustar su estrategia en pleno juego y frenar en seco un escenario adverso demuestra que la toma de decisiones oportunas transforma cualquier panorama de incertidumbre en un éxito rotundo.

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