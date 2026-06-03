Semifinales SPB 2026 EN VIVO: Marinos y Gaiteros disputan un duelo crucial por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

Disfruta toda la acción en vivo por Meridiano Televisión, señal abierta para toda Venezuela, y a través de plataformas digitales.

Una batalla decisiva rumbo a la gran final

La carrera por el campeonato de la SPB 2026 entra en una etapa determinante. Este jueves 4 de junio, a partir de las 7:00p.m., Marinos de Anzoátegui y Gaiteros del Zulia volverán a verse las caras en un choque que promete intensidad de principio a fin.

Ambos equipos llegan con la misión de dar un paso firme hacia la gran final, en una serie donde el talento, la estrategia y la experiencia serán factores clave para inclinar la balanza.

Vive toda la emoción por Meridiano

Los aficionados al baloncesto venezolano podrán seguir este compromiso en vivo por Meridiano Televisión. Además de la señal abierta, la transmisión estará disponible en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

La cita está pautada para las 7:00p.m. y promete regalar una nueva noche de emociones, grandes jugadas y el mejor espectáculo del baloncesto nacional por el canal de los especialistas en deportes.