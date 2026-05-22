¡Saurios clasificados! Cocodrilos venció a Pioneros con brillante actuación de Luis Martínez en la SPB

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La emoción de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) no da tregua. En un partido de infarto disputado en el Gimnasio "Elio Estrada Paredes", Cocodrilos de Caracas demostró de qué está hecho al concretar una espectacular remontada y vencer 80-77 a Pioneros del Ávila. Con este electrizante triunfo, el conjunto saurio selló su ansiada cuarta victoria de la serie, asegurando de forma directa su boleto a la siguiente instancia de los playoffs.

El encuentro mantuvo a la fanaticada al borde de sus asientos. La figura principal del compromiso fue Luis Martínez, quien comandó la ofensiva de Cocodrilos con una brillante actuación de 21 puntos. A su esfuerzo se sumó el MVP de la ronda regular, Luis Montero, firmando una línea espectacular de 15 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, mientras que los experimentados Luis Bethelmy y Jhonder Gómez aportaron 10 unidades cada uno.

Por el lado de Pioneros, la descomunal noche de Heissler Guillent —quien totalizó 30 cartones y 6 asistencias— no fue suficiente para contener el empuje del quinteto de la cota 905.

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