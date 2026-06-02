Marinos de Anzoátegui acaricia la final y Guaiqueríes defiende la isla

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La emoción de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 entró en su etapa más crítica este 1 de junio. El último mes de la temporada arrancó con dos encuentros decisivos en las series de Semifinal, dejando claro que nadie regalará nada en la ruta hacia la Gran Final.

Si eres un verdadero fanático del baloncesto venezolano, este martes 2 de junio la acción continúa. Planifica tu jornada y vive la pasión del deporte ráfaga con la tranquilidad y el respaldo financiero que solo te ofrece el BNC.

La duela oriental ardió con resultados que cambian el panorama de los playoffs:

Marinos no baja el ritmo: Tras ganar dos veces en Maracaibo, Marinos de Anzoátegui hizo respetar el Gimnasio "Luis Ramos" de Puerto La Cruz al vencer 76-68 a Gaiteros del Zulia. Comandados por KJ McDaniels (17 puntos), junto a Malik Dime y Edwin Mijares (13 puntos cada uno), el "Acorazado" se puso a un solo triunfo de regresar a una final por primera vez desde 2017.

Tras ganar dos veces en Maracaibo, Marinos de Anzoátegui hizo respetar el Gimnasio "Luis Ramos" de Puerto La Cruz al vencer 76-68 a Gaiteros del Zulia. Comandados por (17 puntos), junto a y (13 puntos cada uno), el "Acorazado" se puso a un solo triunfo de regresar a una final por primera vez desde 2017. Guaiqueríes aprovecha la localía: El Guaiqueríes Arena transformó al conjunto verde. Con una defensa implacable, superaron 72-57 a Cocodrilos de Caracas para empatar la serie (2-2). Juan Guerrero y Pedro Chourio guiaron el ataque insular con 19 puntos cada uno, neutralizando el esfuerzo de los saurios Luis Bethelmy y Yohanner Sifontes (13 puntos cada uno). La serie regresará obligatoriamente a Caracas.

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