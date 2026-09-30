Luis Almanza firma un arranque arrollador y se corona como el Jugador Más Valioso de la Semana 1 de la Liga Superior

El inicio de la temporada de baloncesto ha dejado un nombre propio grabado en el tabloncillo: Luis Almanza. El capitán y pilar fundamental de Hidrocarburos BBC fue oficializado este miércoles como el Jugador Más Valioso (JMV) de la Semana 1, respaldado por un despliegue estadístico de primer nivel que lo situó en la cima del rendimiento individual del torneo.

Almanza dictó cátedra de efectividad y constancia en la pintura durante los 59.2 minutos de acción total que disputó a lo largo de la jornada semanal (promediando 29.6 minutos por partido). Su presencia física y lectura de juego se tradujeron en una valoración global de 48 puntos (24 VPP), la cifra más alta registrada por jugador alguno en este arranque de campeonato.

Dominio total bajo los tableros y versatilidad ofensiva

El liderazgo del ala-pívot no solo se reflejó en el coeficiente de eficiencia, sino en su impacto directo en ambos lados de la cancha. En el apartado defensivo y de disputas aéreas, Almanza comandó la liga al posicionarse como el líder absoluto de rebotes totales de la semana con 19 capturas (promedio de 9.5 RPP), blindando el área pintada de su conjunto y generando segundas oportunidades de ataque clave.

En la faceta anotadora, el capitán del conjunto de Hidrocarburos ratificó su capacidad para asumir la responsabilidad en los momentos apremiantes. Con un total de 37 puntos anotados (18.5 PPP), se consolidó como el segundo máximo artillero del periodo, destacando por su efectividad tanto en tiros de campo como en la conversión desde la línea de castigo.

Un pilar estratégico para Hidrocarburos BBC

La distinción otorgada a Luis Almanza no solo convalida su rendimiento individual, sino que establece el listón de exigencia y competitividad para Hidrocarburos BBC en el circuito de la LSB. Con una sólida combinación de potencia física, visión táctica y liderazgo de vestuario, el capitán arranca la campaña consolidado como el referente indiscutible del tabloncillo y la pieza sobre la cual se cimenta el esquema ofensivo y defensivo de su equipo.