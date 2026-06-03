¡Hay vida para el campeón! Gaiteros silenció La Caldera y frenó la clasificación de Marinos en la SPB

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La mística del vigente monarca se hizo sentir con fuerza en el oriente del país. En un escenario donde no existía el mañana, Gaiteros del Zulia sacó a relucir su casta para evitar la barrida en los cuartos de final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), tras derrotar de manera heroica 79-75 a Marinos de Anzoátegui en el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz.

Con este vital resultado, el conjunto musical descuenta en la serie y mantiene encendida la ilusión, silenciando momentáneamente a una fanaticada local que ya se preparaba para celebrar la clasificación.

Dominio inicial y un cierre no apto para cardíacos

Conscientes de la urgencia del compromiso, los dirigidos por el banquillo zuliano saltaron al tabloncillo con una intensidad arrolladora. Los dos primeros parciales (22-17 y 26-17) reflejaron una superioridad táctica implacable que les permitió marcharse al descanso con una cómoda ventaja de 14 unidades (48-34).

La fluidez ofensiva se mantuvo en el inicio del tercer cuarto, donde los musicales llegaron a tocar una máxima diferencia de 22 puntos. Sin embargo, el "Acorazado" tiró de orgullo en el último período y, liderado por la puntería de KJ McDaniels (17 tantos) junto a la entrega de Juan Suero (15 unidades), hilvanó una feroz remontada que los puso a tiro de un triple para empatar las acciones en los segundos finales. La puntería esquivó a los de casa y el grito de victoria viajó directo a Maracaibo.

La gran figura del bando ganador fue Nazhiah Carter, quien cargó con el peso ofensivo al registrar 24 puntos. En la pintura, Michael Warren secundó la gesta con una sólida línea de 17 tantos y 8 rebotes, mientras que Miguel Simón se fajó bajo los aros para firmar un valioso doble-doble de 11 contables e igual número de capturas. La acción en el "Acorazado" continuará este 4 de junio en el mismo recinto, donde Marinos buscará liquidar la llave y Gaiteros intentará forzar el regreso a su tierra.

La cartelera no se detiene en Margarita

Mientras la caldera oriental sigue encendida, la postemporada de la SPB continuará su curso este miércoles 3 de junio. El Guaiqueríes Arena de Margarita albergará el crucial duelo entre Guaiqueríes de Margarita y Cocodrilos de Caracas a partir de las 7:30 PM, en un choque que promete paridad absoluta y alta tensión en cada posesión.

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